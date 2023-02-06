Общественное мнение в Европе под влиянием дезинформации тормозит оказание помощи Украине, - Березенко

Западные политики всегда оглядываются на собственные рейтинги, поэтому колебания немецкого правительства относительно передачи Украине "леопардов" имели корни, в частности, в общественном мнении. В вопросе передачи Украине самолетов история повторяется.

По его словам, несмотря на войну с Россией, в странах Европы внутренняя политическая конкуренция и борьба за власть продолжаются постоянно. А значит, в принятии решений, в том числе и относительно передачи Украине вооружения, западные политики вынуждены ориентироваться на предпочтения избирателей, которые в то же время очень чувствительны к российской дезинформации.

"В течение месяцев целью Украины и ее партнеров на Западе было убедить не только Олафа Шольца, как это может показаться на первый взгляд. Нужно было убедить немецких граждан, которые влияют на политические решения властей и долгое время находились под влиянием нарративов российской пропаганды. Решение о передаче Украине танков Leopard 2 - кульминационное с точки зрения информационного сопротивления российской пропаганде в Германии", - заявил Березенко.

Он также добавляет, что политическое положение нынешнего канцлера Германии достаточно шатко, ведь настроения по поддержке Украины оружием среди избирателей Социал-демократической партии, представителем которой является Олаф Шольц, нестабильны. Так, среди сторонников СДП решение немецкого правительства о передаче нашей стране танков поддержали 41% респондентов, 40% до сих пор против.

В то же время, автор отмечает, что общий уровень поддержки Украины в немецком обществе за последний год вырос на 5%, но для части немцев война в Украине все еще остается не до конца понятным военным конфликтом.

По мнению Виктора Березенко, подогревали ситуацию внутри немецкого общества по поводу передачи танков и некоторые местные медиа, которые на широкие массы населения транслировали месседжи, отражающие более выгодную для России картину.

"Тема передачи "леопардов" является предметом общественного интереса в Германии. Поэтому неудивительно, что подобные соцопросы (об отношении немцев относительно передачи танков, - ред.) проводились. Но тот факт, что заказывали их проведение, а затем активно распространяли результаты медиа с достаточно лояльной позицией к РФ - заставляет задуматься. Не были ли они сделаны с целью влияния на ход переговоров? Добавьте к этому ряд мелких немецких изданий, которые, по словам немецких экспертов, россияне выкупили полностью или частично. Мы долго можем критиковать российскую пропаганду, насмехаться с нее, но следует признаться: одной критикой информационную войну не выиграть", - отмечает он.

Березенко подчеркнул, что сам Шольц называет причиной поддержки большинством граждан Германии его правительства самое умеренное, хорошо обдуманное и подготовленное к принятию решений отношение.

"Олаф Шольц - политик, и он делает свое дело. Он не лишен рациональности и собственных мотивов. Там готовятся к выборам, а значит, в принятии любого решения стремятся удовлетворять предпочтения избирателей, чтобы это положительно влияло на рейтинги", - комментирует Березенко.