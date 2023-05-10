Выплаты за поврежденное жилье: какие банки дают кэшбек для карточек "єВідновлення"

Украинцы, жилье которых было повреждено из-за войны, могут получить компенсацию в рамках программы "єВідновлення". Некоторые банки предлагают кэшбек на такую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка".

Для получения денег для восстановления жилья украинцам нужно открыть карту в одном из банков-участников программы (А-Банк, monobank, "ПриватБанк", ПУМБ и Sense Bank). Карточка будет действовать в течение года со дня получения, а после этой даты остаток вернется в бюджет.

Потратить средства можно на безналичную оплату товаров и услуг украинских компаний для восстановления жилья. Полный перечень компаний появится на сайте "єВідновлення".

Банки уже обещают украинцам кэшбек на оплату для карточек "єВідновлення":

"ПриватБанк" обещает кэшбек в размере 15%, но не более 1500 гривен на человека и только в первые три месяца;

monobank - 5%, но с лимитом вывода 500 гривен в месяц;

ПУМБ - 2% и бонус 500 гривен при поступлении средств на карточку;

А-Банк - 10% на первые 5 тысяч гривен и 2% - на все последующие расходы в "Эпицентре";

Sense Bank обещает клиентам 1% кэшбека на все покупки и позволяет вывести до 25 тысяч гривен.

Что такое "єВідновлення"

Минцифры анонсировало программу "єВідновлення" для выплаты компенсаций за разрушенное жилье. На первом этапе средства получат украинцы, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте. Максимальная сумма выплаты составляет 200 тысяч гривен.

Услугу запустили в "Дії", она работает по принципу, похожему на "єПідтримку". Пользователю нужно открыть карту в банке, а затем подать заявку в "Дії". После этого специальная комиссия должна оценить степень разрушений жилья.

Как подать заявление, какие критерии, где открыть карту и прочее - читайте по ссылке.

Подробнее о том, какой будет компенсация за утраченное жилье - читайте в материале РБК-Украина.

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