Громады предупредили премьера о катастрофе из-за блокирования бюджетных платежей

В Украине с 9 сентября заблокирована часть платежей громад, из-за чего они не могут финансировать подготовку к зиме, ремонты и ряд критических работ. В Ассоциации городов призвали премьер-министра вмешаться.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение АГУ к главе Камбина Сергею Корецкому.
Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом немедленно разблокировать платежи громад, необходимые, в частности, для подготовки к отопительному сезону.
В АГУ заявили, что при наличии средств на счетах муниципалитетов и соответствия платежей требованиям постановления Кабмина №590 с 9 сентября громадам заблокирована возможность проводить ряд расчетов.
В частности, речь идет о закупке топлива для автомобилей, которые используются для оказания медицинской помощи и ликвидации последствий обстрелов. Также заблокирована оплата работ и оборудования для медицинских, образовательных и социальных учреждений.
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Отдельно Ассоциация указывает на невозможность финансировать подготовку к отопительному сезону, выполнение планов устойчивости, обустройство Пунктов несокрушимости, ремонт поврежденной инфраструктуры и энергетических объектов.
В обращении к премьеру АГУ заявила, что блокирование расчетов громад за вышеуказанные услуги приводит к последствиям, которых "не смог достичь агрессор обстрелами с начала полномасштабного вторжения".
В Ассоциации подчеркнули для премьер-министра тот факт, что если Кабмин немедленно не разблокирует платежи громад, то уничтожит условия для работы в Украине государственных и международных институций, образовательных, медицинских и социальных учреждений.
Правление АГУ призвало Корецкого остановить начисление штрафов громадам за непогашение кредитов и несвоевременные расчеты из-за отсутствия официального решения о блокировании платежей.
Также Ассоциация призывает премьер-министра инициировать привлечение к ответственности чиновников, из-за которых, по утверждению АГУ, была остановлена работа коммунальных служб.
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Напомним, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщала, что Министерство финансов перенесло на декабрь 39 млрд грн капитальных расходов.
Эти средства должны были направить, в частности, на защиту энергетики перед отопительным сезоном, строительство укрытий в школах и больницах, реконструкцию медицинских учреждений и социальное жилье.
Пидласа отмечала, что правительство продолжает финансировать социальные расходы, в том числе зарплаты работникам бюджетной сферы, однако ситуация с государственным бюджетом остается напряженной. Перенос капитальных расходов на конец года, по ее словам, фактически означает риск их непрофинансирование в 2026 году.
Со своей стороны советница главы АГУ Оксана Продан подчеркнула, что государственный бюджет является законом, а потому правительство не может самостоятельно изменять порядок финансирования без решения Верховной Рады.
В то же время, проблема финансирования теплоснабжающих предприятий тянется не первый год. В конце 2025-го АГУ сообщала, что государство не возместило теплоснабжающим предприятиям разницу в тарифах более чем на 64 млрд грн, а счета тепловиков в 14 громадах были заблокированы.