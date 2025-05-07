Громады проверили на соблюдение ключевых принципов доброуправления: опубликованы результаты

В процессах восстановления общины больше всего придерживаются принципов хорошего управления в категориях прав человека, социальной сплоченности и инклюзивности, но меньше всего в категории этического поведения и добропорядочности, что обеспечивает приоритет публичного интереса, добропорядочность и предотвращение коррупции в управлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, об этом свидетельствуют результаты мониторинга уровня доброуправления восстановления в громадах Николаевской, Одесской, Черниговской и Херсонской областей, который проводился экспертной командой проекта "Содействие повышению стандартов планирования и реализации восстановления на муниципальном уровне".

По ее словам, мониторинг осуществлялся для десяти громад Юга и Севера. По его итогам был установлен средний индекс доброуправления процесса восстановления, который в среднем составляет 53%. Для громад Николаевской области он составляет 54%, Одесской - 52%, Херсонской - 56%, Черниговской области - 49%.

"Важно, что 5 из 10 громад, в которых проводился мониторинг, утвердили на сессиях местных советов программы комплексного восстановления. И как отмечает экспертная команда, которая его проводила, несмотря на ряд системных вызовов, громады продолжают работать над ПКВ, совершенствуют их содержание, ищут партнерства и демонстрируют готовность к внедрению принципов хорошего управления", - отметила Шуляк.

В то же время, к слабым местам - потенциальным направлениям развития, требующим внимания как со стороны местных властей, так и на национальном уровне, эксперты проекта отнесли институциональную готовность государства и громад к процессу восстановления.

Громады нуждаются в поддержке со стороны государства: четкой общегосударственной политики и координации процесса восстановления, определения архитектуры планировочных документов, подходов к классификации территорий, методологий и инструментов по разработке локальных нормативно-правовых актов, систем мониторинга и оценки стратегических документов громады.

Шуляк отметила, что самый высокий уровень соответствия принципам хорошего управления громады продемонстрировали в категории прав человека, социальной сплоченности инклюзивности - 74%. Высокий уровень соответствия в категории обратной связи в части привлечения граждан - 68% и эффективности и результативности по обеспечению устойчивого развития территории - 58%. Но самый низкий уровень соответствия эксперты проекта обнаружили в категории этического поведения и добропорядочности.

"Соблюдение именно этих принципов обеспечивает приоритет публичного интереса, добропорядочность и предотвращение коррупции в управлении. Но в этой категории индекс добродетели - 10% в среднем", - констатировала Шуляк.

Она также добавила, что в рамках проекта в этих громадах также проводился мониторинг прозрачности и добропорядочности при восстановлении объектов. Для этого в каждой громаде выбрали один объект, на котором продолжаются или уже завершены строительные работы. При анализе закупок и выполнения работ на этих объектах выявлены признаки возможных нарушений. В частности, на восьми из десяти объектов зафиксировано 11 потенциальных нарушений в сфере закупок.

Речь шла, в частности, об отсутствии конкуренции при проведении закупок, ограниченной прозрачности относительно открытости и доступности тендерной документации, недостаточном контроле за ходом выполнения работ на объекте и отсутствии действенных механизмов общественного мониторинга.

При этом Шуляк отметила, что именно прозрачность процессов восстановления является одним из 14 принципов успешного восстановления, от соблюдения которого невозможны ни непосредственно восстановление, ни дальнейшее развитие Украины. Она напомнила - в прошлом году были проведены масштабные публичные консультации для доработки законопроекта "Об основных принципах восстановления", во время которых группе представителей из категории бизнес, без которого невозможно качественное восстановление, предложили выделить по их мнению главные принципы. Речь шла о:

Человекоцентричность;

Законность;

Новый европейский Баухаус;

"Строй лучше, чем было";

Интеграция;

Децентрализация и субсидиарность;

Сотрудничество и координация; Сотрудничество и координация;

Планирование и приоритизация восстановления;

Финансовая устойчивость;

Добропорядочность;

Ответственность;

"Все видят все";

Цифровизация;

Отсутствие дискриминации и равенство прав и возможностей женщин и мужчин.

По мнению бизнеса, для них среди предложенных принципов есть прозрачность, ответственность, цифровизация, переход от "пожаротушения" к опережению. Также представители бизнеса предложили добавить в перечень принципов устранение забюрократизированности, которая замедляет все процессы.

"Предприниматели подчеркивают важность ответственности. Речь идет о принципе общественного контроля над выполнением обязанностей органов местного самоуправления в сфере восстановления. Не менее важным является принцип "все видят все", а также цифровизация, поскольку она, по мнению бизнеса, значительно упрощает процедуру получения и предоставления услуг и закрыла бы огромный ворох проблем. Также участники из этой группы отметили необходимость расставить приоритеты и предоставить возможность представителям бизнеса со всей Украины иметь доступ к объектам восстановления", - резюмировала Елена Шуляк.