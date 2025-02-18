Громады инициируют создание платформы для обмена лучших практик, в ВР поддержали инициативу

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сегодня, 18 февраля, совместно с Всеукраинской ассоциацией громад провел тренинговый семинар "Восстановление и развитие громад: успешные практики и обмен опытом".

На семинаре представили и обсудили важные аспекты создания таких стратегических для громад и областей документов как программа комплексного восстановления, план пространственного развития и тому подобное.

Кроме этого, участники мероприятия обменялись лучшими практиками по развитию цифровизации, управлением коммунальной собственности и борьбы с долгостроями в своих общинах. В результате, представители территориальных громад высказались с инициативой создать платформу по обмену лучшего опыта для масштабирования таких инициатив - в комитете по вопросам госвласти поддержали эту идею.

В целом к обсуждению присоединились председатель комитета Елена Шуляк, заместитель Министра развития громад и территорий Украины Наталия Козловская, а исполнительный также директор Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления "Всеукраинская ассоциация громад" Иван Слободяник.

С докладами выступили председатель Межевской территориальной громады Днепропетровской области Владимир Зражевский, председатель Песочинской громады Харьковской области Олег Чернобай, председатель Дрогобычской громады Львовской области Тарас Кучма, председатель Долинской громады Евгений Звиздовский и представители Опошнянской громады.

По словам Елены Шуляк, программа комплексного восстановления - базовый документ, которым руководствуется громада или область, которые преодолевают последствия войны, но делают это по принципу "Строй лучше, чем было". Из-за войны, подчеркнула она, градостроительная документация большинства украинских территориальных общин, как и стратегия их развития часто в плохом состоянии.

Исправить это может создание общинами программ своего комплексного восстановления (ПКВ), которые будут входными данными для дальнейшей разработки документации. В частности, речь идет, например, о целесообразности изменения функционального назначения территорий, переносе объектов производственной сферы и т.д.

"Сейчас программы комплексного восстановления создают около 200 украинских территориальных громад, а некоторые их уже даже утвердили и презентовали. В частности, первой стала Киевская область, которая представила ПКВ в конце 2023 года, второй - Житомирская область, которая сделала это в начале 2025 года. Качественно разработанная ПКВ является основой для градостроительной документации, других планировочных документов, в частности стратегий развития. Это своего рода входные данные для создания более стратегических документов. Поэтому, создавая ПКВ общины не только планируют свое восстановление, а и дальнейшее развитие", - отметила Шуляк.

В то же время, добавила она, с 1 января этого года общинам запретили использовать для планирования своих территорий и, в частности, для изменения целевого назначения земельных участков и выделения их под застройку детальные планы территорий (ДПТ), ведь это содержало коррупционную составляющую. Впрочем, с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ДПТ и отныне выделение земельных участков под застройку возможно только с помощью плана пространственного развития (ППР), что будет означать фактический знак "стоп" для хаотичной застройки и различных видов земельного рейдерства.

"План пространственного развития, который сочетает градостроительную и землеустроительную документацию - документ достаточно сложный. Соответственно, его подготовка требует детального анализа всех аспектов жизнедеятельности громады. Сейчас активно разработку осуществляют лишь несколько десятков громад. Одними из первых планы пространственного развития начали разрабатывать Чугуевская и Мерефянская громады на Харьковщине и уже разработала Песочинская, которая сегодня поделилась с нами своим опытом", - добавила председатель Комитета градостроительства.

В то же время, она отметила, что для облегчения и упрощения этого процесса предлагается сразу два инструмента. Это градостроительный кадастр государственного уровня, который уже начал работать, а также программы комплексного восстановления (ПКВ), данные из которых могут стать основой планов пространственного развития.

По словам Натальи Козловской, в конце прошлого года в Украине запустили градостроительный кадастр государственного уровня и на сегодня более 500 украинских территориальных общин находятся в процессе создания новой градостроительной документации. Это позволит общинам облегчить предоставление административных услуг, а также качественно управлять территориями в контексте наполнения местных бюджетов за счет земельного налога.

"Поэтому опыт громад, которые сегодня проходят путем создания таких документов - чрезвычайно ценен. Он позволяет нам получать необходимый фидбек и понимание, какие вопросы у громад еще остаются без ответов", - пояснила Козловская.

Иван Слободяник добавил, что из-за войны и ее экономических, а также политических последствий ожидать тех или иных прорывов в децентрализации и реформе местного самоуправления не стоит. Впрочем, ассоциация всегда ищет те ресурсы, которые уже есть у громад в наличии и которые без лишних усилий могут быть для этого использованы.

"Один из них - успешные практики других громад в этом, которые можно масштабировать. Поэтому опыт Днепропетровщины, Харьковщины, Полтавщины и Львовщины обязательно пригодится", - отметил Слободяник.

В продолжение председатель Межевской территориальной громады Днепропетровской области Владимир Зражевский показал на примере своей громады об особенностях создания эффективной программы комплексного восстановления территории территориальной громады для прифронтовой зоны. Далее с презентацией выступил председатель Песочинской громады Харьковской области Олег Чернобай, который рассказал о реалистичных и экономически целесообразных комплексных планах пространственного развития территорий с акцентом на переформатирование логистики, комфорт жителей и дополнительные средства на реализацию замыслов. Кроме этого, представитель Опошнянской громады из КП "Опошня-Агро" Максим Хоменко рассказал о том, каким может быть развитие местности с акцентом на сельское хозяйство и использование коммунального имущества. А председатель Дрогобычской общины Львовской области Тарас Кучма рассказал об опыте цифровизации жизни общины на примере Дрогобыччины.

Это уже второй семинар из серии воркшопов, посвященных базовому законодательству по восстановлению Украины - рамочному законопроекту "Об основных принципах восстановления". Первый состоялся на базе комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 18 ноября 2024-го года на тему "Адвокация изменений: как освещать процессы восстановления и восстановления эффективно".

Ранее на семинаре Шуляк представила законодательную рамку, которая регулирует процессы восстановления и восстановления в стране - законопроект, который сейчас готовится к регистрации.

"В законопроекте прописаны 14 ключевых принципов, на которых должно базироваться восстановление Украины. Среди них необходимо выделили, во-первых, прозрачность - каждый шаг законопроекта обсуждается открыто, чтобы избежать "кабинетных договоренностей". Во-вторых, диалог - все заинтересованные стороны приняли участие в обсуждении законопроекта. В-третьих, реальные потребности - закон пишется не "для галочки", а для реальных людей. Человекоцентричность - потребность и главный вывод публичных консультаций", - подытожила Шуляк.