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Общинам предлагают компенсировать разницу в тарифах на тепло из госбюджета, - Шуляк

Вторник 16 января 2024 13:55
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Общинам предлагают компенсировать разницу в тарифах на тепло из госбюджета, - Шуляк Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Украина предлагает выделить более 10 млрд грн тем общинам, которые сейчас не имеют возможности рассчитаться за теплоснабжение. Законопроект №10383, представленный на рассмотрение парламента 29 декабря 2023 года, предусматривает компенсацию за услуги, на которые в 2022 году установлен мораторий на поднятие тарифов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

"Сегодня именно местные бюджеты столкнулись с дополнительным финансовым вызовом в условиях, когда многие граждане из-за сложной ситуации в стране не платят услуги теплоснабжения. Из-за этого у теплоснабжающих предприятий, на которых распространяется действие моратория, образовался долг перед "Нафтогаз Украина". обеспечить бесперебойное предоставление ими услуг населению, мы предлагаем компенсировать из госбюджета более 10 млрд. грн. как разницу в тарифах", - рассказала Шуляк.

По ее словам, предусмотренный в законопроекте подход справедлив для тех общин и их хозяйствующих субъектов, которые сделали все возможное во избежание задолженности - привлекали финансовую помощь и кредитование, чтобы продолжать оказывать услуги потребителям.

Следует заметить, подчеркнула парламентария, что сумма субвенций будет зависеть именно от разницы между уплаченными и начисленными тарифами, а не от объемов долга теплоснабжающих предприятий и, соответственно, общин.

Кроме того, компенсацию из госбюджета можно будет потратить в качестве аванса на энергоносители или для погашения задолженности.

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Местное самоуправление Елена Шуляк
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