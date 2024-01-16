ua en ru
Вт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Громадам пропонують компенсувати різницю у тарифах на тепло з держбюджету, - Шуляк

Вівторок 16 січня 2024 13:55
UA EN RU
Громадам пропонують компенсувати різницю у тарифах на тепло з держбюджету, - Шуляк Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

України пропонує виділити понад 10 млрд грн тим громадам, що зараз не мають можливості розрахуватись за теплопостачання. Законопроект №10383, поданий на розгляд парламенту 29 грудня 2023 року, передбачає компенсацію за ті послуги, на які у 2022 році встановлено мораторій на підняття тарифів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"Сьогодні саме місцеві бюджети зіштовхнулись із додатковим фінансовим викликом в умовах, коли чимало громадян через складну ситуацію в країні не сплачують послуги теплопостачання. Через це у теплопостачальних підприємств, на яких розповсюджується дія мораторію, утворився борг перед “Нафтогаз Україна”. Щоб підтримати їх та забезпечити безперебійне надання ними послуг населенню, ми пропонуємо компенсувати з держбюджету понад 10 млрд грн як різницю в тарифах", - розповіла Шуляк.

За її словам, передбачений у законопроєкті підхід справедливий для тих громад та їх суб’єктів господарювання, які зробили все можливе для уникнення заборгованості - залучали фінансову допомогу і кредитування, щоб продовжувати надавати послуги споживачам.

Варто зауважити, наголосила парламентарка, що сума субвенцій залежатиме саме від різниці між сплаченими та нарахованими тарифами, а не від обсягів боргу теплопостачальних підприємств і, відповідно, громад.

Окрім того, компенсацію з держбюджету можна буде витратити як аванс на енергоносії чи для погашення заборгованості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Місцеве самоврядування Олена Шуляк
NEWS
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена щодо стратегії у війні з РФ, - Bloomberg
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена щодо стратегії у війні з РФ, - Bloomberg
DAILY
Випробування морозами. Як енергосистема справляється із зимою і що буде у разі ракетного обстрілу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Випробування морозами. Як енергосистема справляється із зимою і що буде у разі ракетного обстрілу