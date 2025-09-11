Громада под Полтавой сделала ставку на креативную экономику в восстановлении: детали от Шуляк

В частности, хотят использовать зеленый и гастро-туризм, которые активно развивались и до войны, как драйверы экономического роста и диверсификации бизнеса, а также на активную поддержку малого бизнеса и социального предпринимательства.

По словам Шуляк, в прошлом месяце Опошнянская территориальная громада Полтавщины представила программу своего комплексного восстановления (ПКВ), ключевыми элементами которой стали креативная экономика и туристическая капитализация культурного наследия. Речь идет, в частности, об использовании славы громады как гончарного края страны.

"Громада позиционирует себя как национальный центр гончарной индустрии. Здесь работает Национальный музей-заповедник украинского гончарства с масштабной экспозицией, шестью усадьбами-музеями династий мастеров и этнодеревня "Гончария". Действуют частные мастерские и коммунальный центр "Опошнянская артель", который уже стал новым туристическим магнитом, где учат ремеслу и продают уникальные изделия. Поэтому неудивительно, что местные власти сделали фокус именно на этом, а также на сочетание традиции и предпринимательства", - отметила Шуляк.

Другим важным элементом восстановления громады станет развитие зеленого туризма. Через ее территорию проходит часть 85-километрового мультифункционального туристического маршрута, разработанного в сотрудничестве с "ВелоПолтава". В планах - расширение сети до 150 км, включая сплавы на р. Ворскла и новый пешеходный маршрут "Тропа здоровья".

"На территории громады уже работают частные усадьбы зеленого туризма и современные комплексы отдыха. Однако вместимость базы размещения - всего около 100 человек, что не соответствует потоку в более чем 50 тысяч экскурсантов в год. Поэтому это является вызовом для местной власти", - отметила Елена Шуляк.

Еще одно направление восстановления - гастротуризм. В свое время в громаде проводились фестивали "Опошня СливаФЕСТ", "Борщик в глиняном горшке", фестиваль перца в Глинске и т. п., однако полномасштабное вторжение поставило эти активности на паузу. Сейчас фестивали проводятся в более скромных масштабах, однако сохраняется спрос на крафтовые продукты: пастилу, локальное пиво, ягоды с малиновых полей.

"Именно гастротуризм, по мнению местных властей, может стать таким же узнаваемым брендом громады, как и гончарство. Это способ не только сохранить традиции, но и создать новые рабочие места", - подчеркнула Шуляк.

Она подчеркнула, что в громаде запланировано создание кампуса Киево-Могилянской бизнес-школы. Ожидается, что он привлечет новые категории посетителей и будет стимулировать развитие гостиничной и сервисной инфраструктуры. С 2025 года Опошня будет сотрудничать с Миргородской и Великосорочинской громадами для развития туристических проектов.

В то же время серьезным вызовом остается транспортная доступность: сложный доезд из Полтавы и между отдаленными локациями громады. Шуляк подчеркнула, что в ПКВ громада предусмотрела особое внимание поддержке малого бизнеса и социального предпринимательства. При этом "Опошнянская артель" может стать площадкой для развития ремесел не только гончарства, но и других направлений.

Несмотря на наличие общественных объединений, часть из них ныне не проявляет активности, что, по словам экспертов, сдерживает развитие предпринимательства. Так, на территории Опошни сохранилось значительное количество традиционных зданий, которые ныне мало используются. Их восстановление и адаптация под туристические или художественные проекты может стать еще одним драйвером развития.

"Опошнянская громада выбрала правильный путь: делать ставку на уникальность территории, ее культурный ландшафт и предпринимательский потенциал. Это позволит совместить восстановление с долгосрочным развитием, создать новые рабочие места и обеспечить достойный уровень жизни для людей", - резюмировала Шуляк.