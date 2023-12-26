Община Киева передала 241-й бригаде 20 новых грузовых автомобилей, - Кличко

Сегодня передали бойцам 241 отдельной бригады ТРО 20 новых полноприводных грузовых автомобилей MAN (4х4), которые военные закупили за средства общины столицы. Эта бригада сформирована в Киеве, ее батальоны воюют на горячих направлениях фронта. Сегодня эти крайне необходимы нашим защитникам машины отправиться на фронт", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева также отметил, что общая помощь общины Киева 241 бригаде уже достигла 245 миллионов гривен.

"Община Киева продолжает помогать нашим защитникам. По запросам 241 бригады, столица выделила из бюджета с начала широкомасштабного вторжения 245 миллионов гривен на ее оснащение. Из них - 168 млн - в этом году. Из этих средств 93 миллиона военные направили именно на приобретение 20-ти". полноприводные грузовые автомобили MAN", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что Киев помогает всем военным подразделениям, сформированным в Киеве.

"Напомню, на прошлой неделе военные 112 бригады ТРО города Киева отправили на передовую 1500 FPV-дронов и 200 квадрокоптеров Mavic 3 и Mavic 3T, которые закупили за средства, выделенные столицей", - сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что братья Кличко приобрели и передали 100 FPV-дронов бойцам 47 бригады, защищающей Авдеевку. Такую же партию беспилотников Виталий и Владимир Кличко отправили 53 бригаде, которая также защищает Авдеевку.

Также сообщалось, что Киев в 2023 году выделил в поддержку защитников более 7 миллиардов гривен. Это 10% бюджета столицы.