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Гривна изменит облик: что планируют в НБУ

Украина, Понедельник 26 мая 2025 15:05
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Гривна изменит облик: что планируют в НБУ Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Концепция дизайна гривны была утверждена более 30 лет назад и уже не отвечает современности. Национальный банк инициирует дискуссию об изменении внешнего вида денег.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Деньги - то, что возвеличивает и фиксирует нашу историю, достижения, а сегодня еще и может быть частью нашего сознательного ухода от всего, что связывает Украину с Россией. В битве смыслов гривна должна быть нашим оружием. Поэтому имеем возможность начать такую дискуссию в обществе, которая должна стать всеукраинской", - отметил Пышный.

По его словам, концепция дизайна гривны не менялась с 1992 года. Идея, которую воплотили художники Василий Лопата и Борис Максимов в первом дизайне банкнот гривны, предусматривала воспроизведение на лицевой стороне портретов фигур, внесших значительный вклад в развитие украинского государства на разных исторических этапах. А на обратной - изображение архитектурных памятников, связанных с деятельностью этих выдающихся личностей.

"Эта концепция оставалась неизменной для всех четырех поколений гривны. Прошло уже 30 лет. Изменилась Украина, изменились украинцы", - сказал он.

Пышный напомнил, что сейчас мы пишем новую определяющую страницу истории - на поле битвы и в сердцах современных героев, современных жителей Украины, противостоим вооруженной агрессии РФ и ее пропаганде.

"Банкноты, которые в течение следующих десятилетий будут рассказывать о переломном моменте в становлении украинской нации, мы должны создавать все вместе", - добавил глава НБУ.

Он отметил, что НБУ не планирует менять дизайн гривны прямо сейчас. Однако предлагает начать поиск того, какими должны стать деньги, чтобы действительно резонировать с современной Украиной.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный завил, что каждое поколение должно иметь возможность сказать что-то свое в дизайне гривны.

Сейчас НБУ упрощает наличные расчеты с помощью изъятия из обращения старых монет и банкнот. В итоге номинальный ряд гривны сократился с 17 до 12 единиц - с шести монет и шести банкнот.

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