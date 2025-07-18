Гривна потеряет еще 10% покупальной способности: банкиры ухудшили прогноз по инфляции

Инфляция в Украине несколько замедлилась по сравнению с пиковым значением в мае. Банкиры, бизнесмены и население не верят, что она упадет ниже 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте НБУ.
Банкиры в июле ухудшили инфляционные ожидания до 11,6%. В апреле они прогнозировали рост цен на уровне 9,8% в течение ближайших 12 месяцев.
Инфляционные ожидания населения ухудшились в июне до 10,8% по сравнению с 10,2% в мае.
Однако финансовые аналитики в июле улучшили прогноз до 7,5% по сравнению с 7,9% в мае 2025 года.
Руководители предприятий в мае прогнозировали инфляцию на уровне 10,9% (прогноз за февраль 11,5%).
По данным Госстата, в июне 2025 года инфляция в Украине замедлилась до 14,3% в годовом измерении по сравнению с 15,9% в мае. Основной причиной стал статистический эффект. В июне 2024 года правительство повысило тарифы на электроэнергию для населения на 64%, а в этом году до осени цены меняться не будут.
"Инфляция достигла пика в мае и вернулась к снижению в июне, как и прогнозировал НБУ. Однако общая инфляция была выше апрельского макроэкономического прогноза прежде всего из-за влияния погодных условий. Ожидается, что во втором полугодии снижение инфляции продолжится..." - заявили в НБУ.
НБУ в апреле ухудшил прогноз по росту потребительских цен в Украине в 2025 году до 8,7%. По прогнозу НБУ, летом рост цен в годовом измерении начнет замедляться по широкому спектру товаров и услуг.
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