Гривна вышла на "рекорд". Почему резко подорожал доллар и что будет с курсом осенью

С начала года украинская гривна "просела" к доллару на 25% официально, наличный рынок – на 35%. На прошлой неделе в Украине курс наличного доллара к гривне достиг отметки 45 гривен/доллар, что стало рекордом в истории украинской валюты. До этого отметку в 40 гривен/доллар было взято еще в феврале 2015 года. Тем не менее буквально на следующий день началось постепенное снижение – к пятнице, 23 сентября доллар уже стоил в районе 42 гривен. В НБУ напрямую связали этот скачек с объявлением о мобилизации в России.

"Наличный валютный рынок остается достаточно чувствительным к изменениям информационной среды. Так, текущие колебания на наличном рынке связаны, прежде всего, с психологическим фактором на фоне попыток России запугать Украину общей мобилизацией",- сообщили РБК-Украина в регуляторе.

Еще один фактор, который влияет на курс – сложности с доставкой наличной валюты. Сейчас ее завозят в Украину не авиационным, а наземным транспортом. И из-за некоторых проблем, возникавших на границах во второй декаде сентября, поставки свежих долларов и евро задерживались.

Заместитель директора ИК Dragon Capital Сергей Фурса говорит, что спрос на наличный доллар в Украине вызван неопределенностью из-за войны и даже при временном отсутствии волюты на рынке возникает ажиотаж и скачек курса.

"Так получилось, что доллар закончился. Перед войной это бы не было проблемой, потому что полдня, и садится самолет в Борисполе с долларами. На утро в кассах банка доллары есть. Сейчас чисто логистически доставить наличный доллар намного сложнее. Его надо как-то секретным поездом везти", – сказал Фурса. Но формально сугубо экономических причин для существенных колебаний курса сейчас нет, уверен эксперт.

Курсовая разница: рынок уходит вперед

В Нацбанке говорят, что ситуация на межбанковском валютном рынке, наоборот, улучшается. Предложение валюты со стороны экспортеров выросло, прежде всего, благодаря работе зернового коридора. Однако разница между официальным курсом в 36,6 гривен/доллар, установленном 21 июля, и курсом на наличном рынке сохраняется на уровне около 10%, хотя НБУ предпринимает меры для ее уменьшения.

Разница официального и наличного курса может просто свидетельствовать о дефиците наличных денег. Но, по мнению Сергея Фурсы, такое расхождение курсов не опасно. "Пока никаких проблем нет с тем, что разница курсов порядка 10%. Проблемы могут возникнуть, если она вырастет до 20%", – отметил эксперт.

Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников тоже считает, что такая разница курсов вполне допустима и в определенной мере является инструментом, сдерживающим курс наличного доллара.

"В данной ситуации, при действующем официальном курсе, откат наличного курса до 40 или 39 гривен за доллар в теории сохраняется. Но если официальный курс будет увеличен, то и курс наличного доллара, по уже сложившейся традиции, пойдет вверх и выйдет на уровень 45-50 гривен за доллар", – отметил Плотников.

Нацбанк в свою очередь в целях снижения курса позволил гражданам покупать безналичную валюту с последующим вложением ее на депозит по курсу, близкому к официальному, а банкам – увеличить предложение по продаже валюты.

"Сейчас ситуация на межбанковском валютном рынке значительно устойчивее, чем в июне-июле. Эти меры вместе с поступлением международной помощи позволяют удерживать объем международных резервов на относительно достаточном уровне для обеспечения курсовой стабильности", - уверены в Нацбанке.

С началом полномасштабных военных действий в Украине объем международной помощи в общей сложности превысил 19 млрд долларов. Еще 12 млрд долларов ожидается получить до конца года. Так что резервов для сдерживания курса должно хватить.

Защита от инфляции: или как сохранить деньги

Чтобы снизить спрос населения на наличный доллар, НБУ пытается сделать привлекательнее альтернативные инструменты, к примеру, условия для увеличения ставок по гривневым активам. И некоторые коммерческие банки уже повысили доходность гривневых депозитов до 15-20%. Недавно ставки начали повышать и крупные государственные банки.

Позитивно сработал и инструмент, позволяющий гражданам ежемесячно покупать валюту на 50 тысяч гривен для 3-месячного депозита, отметил Плотников. Но в ближайшее время ожидать, что для долгосрочных накоплений украинцы будут предпочитать гривну доллару, особых надежд нет. Даже увеличенные проценты по депозитам не смогут спасти вложения от инфляции.

Каких-то изменений фиксированного курса в Нацбанке пока не планируют – не видят оснований для этого. И заявляют, что есть достаточно возможностей, чтобы обеспечивать фиксацию официального курса на текущем уровне – 36,6 гривен/доллар.

Эксперты с таким утверждением не спорят. "Если говорить об официальном курсе, то надо понимать, что у нас есть временный дефицит платежного баланса, связанный с войной, и он не исчезнет, пока не ликвидированы его причины. Поэтому НБУ и дальше будет тратить 1,5-2 млрд долларов ежемесячно на ликвидацию этого дефицита – и это вполне нормально", – отметил глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Пока приток валюты от запада существенно превышает отток из-за интервенций НБУ – то есть резервы растут, нет оснований говорить о новом курсе. Если ситуация кардинально изменится и резервы будут снижаться несколько месяцев подряд, вопрос об увеличении курса может стать актуальным, отметил эксперт.

Однако пока такой угрозы нет. Ожидаемые поступления в резервы для финансирования дефицита бюджета и внешних бюджетных выплат в текущем году покрывают потребности правительства. Выплаты по внешним долгам отложены на два года и уже в ближайшее время начнутся предметные переговоры по подготовке новой программы Украины с МВФ.