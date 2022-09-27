Гривна вышла на "рекорд". Почему резко подорожал доллар и что будет с курсом осенью

Почему резко вырос курс доллара, хватит ли НБУ резервов удержать гривну и ждать ли украинцам новых потрясений на валютном рынке – подробнее в материале РБК-Украина.
Почему резко вырос курс доллара, хватит ли НБУ резервов удержать гривну и ждать ли украинцам новых потрясений на валютном рынке – подробнее в материале РБК-Украина.
С начала года украинская гривна "просела" к доллару на 25% официально, наличный рынок – на 35%. На прошлой неделе в Украине курс наличного доллара к гривне достиг отметки 45 гривен/доллар, что стало рекордом в истории украинской валюты. До этого отметку в 40 гривен/доллар было взято еще в феврале 2015 года. Тем не менее буквально на следующий день началось постепенное снижение – к пятнице, 23 сентября доллар уже стоил в районе 42 гривен. В НБУ напрямую связали этот скачек с объявлением о мобилизации в России.
"Наличный валютный рынок остается достаточно чувствительным к изменениям информационной среды. Так, текущие колебания на наличном рынке связаны, прежде всего, с психологическим фактором на фоне попыток России запугать Украину общей мобилизацией",- сообщили РБК-Украина в регуляторе.
Еще один фактор, который влияет на курс – сложности с доставкой наличной валюты. Сейчас ее завозят в Украину не авиационным, а наземным транспортом. И из-за некоторых проблем, возникавших на границах во второй декаде сентября, поставки свежих долларов и евро задерживались.
Заместитель директора ИК Dragon Capital Сергей Фурса говорит, что спрос на наличный доллар в Украине вызван неопределенностью из-за войны и даже при временном отсутствии волюты на рынке возникает ажиотаж и скачек курса.
"Так получилось, что доллар закончился. Перед войной это бы не было проблемой, потому что полдня, и садится самолет в Борисполе с долларами. На утро в кассах банка доллары есть. Сейчас чисто логистически доставить наличный доллар намного сложнее. Его надо как-то секретным поездом везти", – сказал Фурса. Но формально сугубо экономических причин для существенных колебаний курса сейчас нет, уверен эксперт.
В Нацбанке говорят, что ситуация на межбанковском валютном рынке, наоборот, улучшается. Предложение валюты со стороны экспортеров выросло, прежде всего, благодаря работе зернового коридора. Однако разница между официальным курсом в 36,6 гривен/доллар, установленном 21 июля, и курсом на наличном рынке сохраняется на уровне около 10%, хотя НБУ предпринимает меры для ее уменьшения.
Разница официального и наличного курса может просто свидетельствовать о дефиците наличных денег. Но, по мнению Сергея Фурсы, такое расхождение курсов не опасно. "Пока никаких проблем нет с тем, что разница курсов порядка 10%. Проблемы могут возникнуть, если она вырастет до 20%", – отметил эксперт.
Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников тоже считает, что такая разница курсов вполне допустима и в определенной мере является инструментом, сдерживающим курс наличного доллара.
"В данной ситуации, при действующем официальном курсе, откат наличного курса до 40 или 39 гривен за доллар в теории сохраняется. Но если официальный курс будет увеличен, то и курс наличного доллара, по уже сложившейся традиции, пойдет вверх и выйдет на уровень 45-50 гривен за доллар", – отметил Плотников.
Нацбанк в свою очередь в целях снижения курса позволил гражданам покупать безналичную валюту с последующим вложением ее на депозит по курсу, близкому к официальному, а банкам – увеличить предложение по продаже валюты.
"Сейчас ситуация на межбанковском валютном рынке значительно устойчивее, чем в июне-июле. Эти меры вместе с поступлением международной помощи позволяют удерживать объем международных резервов на относительно достаточном уровне для обеспечения курсовой стабильности", - уверены в Нацбанке.
С началом полномасштабных военных действий в Украине объем международной помощи в общей сложности превысил 19 млрд долларов. Еще 12 млрд долларов ожидается получить до конца года. Так что резервов для сдерживания курса должно хватить.
Чтобы снизить спрос населения на наличный доллар, НБУ пытается сделать привлекательнее альтернативные инструменты, к примеру, условия для увеличения ставок по гривневым активам. И некоторые коммерческие банки уже повысили доходность гривневых депозитов до 15-20%. Недавно ставки начали повышать и крупные государственные банки.
Позитивно сработал и инструмент, позволяющий гражданам ежемесячно покупать валюту на 50 тысяч гривен для 3-месячного депозита, отметил Плотников. Но в ближайшее время ожидать, что для долгосрочных накоплений украинцы будут предпочитать гривну доллару, особых надежд нет. Даже увеличенные проценты по депозитам не смогут спасти вложения от инфляции.
Каких-то изменений фиксированного курса в Нацбанке пока не планируют – не видят оснований для этого. И заявляют, что есть достаточно возможностей, чтобы обеспечивать фиксацию официального курса на текущем уровне – 36,6 гривен/доллар.
Эксперты с таким утверждением не спорят. "Если говорить об официальном курсе, то надо понимать, что у нас есть временный дефицит платежного баланса, связанный с войной, и он не исчезнет, пока не ликвидированы его причины. Поэтому НБУ и дальше будет тратить 1,5-2 млрд долларов ежемесячно на ликвидацию этого дефицита – и это вполне нормально", – отметил глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.
Пока приток валюты от запада существенно превышает отток из-за интервенций НБУ – то есть резервы растут, нет оснований говорить о новом курсе. Если ситуация кардинально изменится и резервы будут снижаться несколько месяцев подряд, вопрос об увеличении курса может стать актуальным, отметил эксперт.
Однако пока такой угрозы нет. Ожидаемые поступления в резервы для финансирования дефицита бюджета и внешних бюджетных выплат в текущем году покрывают потребности правительства. Выплаты по внешним долгам отложены на два года и уже в ближайшее время начнутся предметные переговоры по подготовке новой программы Украины с МВФ.