Гривна может почувствовать давление в конце года: чем встревожены в НБУ

Члены комитета единодушно поддержали сохранение учетной ставки на уровне 15,5%. Решение учитывает потребность в поддержании макрофинансовой стабильности и сдерживанию инфляционных рисков.

Участники заседания отметили, что ситуация на валютном рынке оставалась относительно стабильной. Сезонное улучшение конъюнктуры и предыдущие меры НБУ способствовали поддержке спроса на гривневые активы. Чистый спрос населения на валюту оставался сдержанным, курс гривны демонстрировал умеренные колебания с тенденцией к укреплению, а ожидания участников рынка несколько улучшились.

Объемы интервенций НБУ в августе сократились и были с избытком компенсированы поступлением внешней помощи в размере 5,8 млрд долларов. В результате международные резервы выросли на 7% и достигли 46 млрд долларов на начало сентября.

Риски для курса гривны в IV квартале

Члены КМП обратили внимание на потенциальные угрозы для валютного рынка и инфляционного развития, связанные с платежным балансом. С одной стороны, в IV квартале ожидается сужение дефицита торговли товарами за счет ускорения сбора урожая, а объемы официального финансирования будут оставаться высокими.

С другой стороны, существует риск снижения экспорта из-за дальнейших обстрелов энергетики и инфраструктуры. В то же время импорт, в частности продукции машиностроения для нужд армии и восстановления инфраструктуры, демонстрирует устойчивый рост.

Как отметил один из членов КМП, такая тенденция может иметь долгосрочный характер и будет сказываться на экономическом и инфляционном развитии.

"Это означает, что решения НБУ должны и в дальнейшем учитывать потребность в экономии международных резервов для сохранения их на достаточном уровне для удержания макрофинансовой устойчивости", - отметили члены комитета.

Учитывая такое распределение рисков, участники дискуссии согласились, что высокий уровень неопределенности сохраняется, и НБУ должен внимательно наблюдать за развитием событий. "Следует действовать взвешенно и не полагаться на слишком оптимистичные предположения в своих решениях", - говорится в сообщении.