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Что будет с депозитами после повышения учетной ставки: пояснение НБУ

Украина, Четверг 30 января 2025 13:59
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Что будет с депозитами после повышения учетной ставки: пояснение НБУ Фото: повышение учетной ставки НБУ повлияет на депозитные ставки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение учетной ставки НБУ приведет к росту ставок по депозитам. Банки уже начали их увеличивать.

Об этом говорится в колонке директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского для РБК-Украина.

Как отметил Лепушинский, решение повысить учетную ставку прежде всего направлено на поддержание спроса населения на гривневые инструменты для сбережений - срочные депозиты и ОВГЗ.

НБУ уже увидел первую реакцию депозитных ставок на декабрьское решение. Пока она незначительна, ставки несколько выросли в номинальном измерении. "Однако за такой короткий промежуток времени эквивалентного роста не стоило ожидать, особенно учитывая существенные вливания ликвидности в систему в конце года из-за значительных расходов бюджета", - сказал он.

В то же время отдельные банки уже отреагировали повышением депозитных ставок. "Ожидаем, что банки дополнительно увеличат ставки по срочным гривневым депозитам в ответ на январское решение, учитывая конкуренцию за вкладчика", - добавил Лепушинский.

Напомним, НБУ повысил учетную ставку в декабре 2024 года с 13% до 13,5% годовых. В конце января НБУ поднял ставку до 14,5%.

По оперативным данным НБУ, средние ставки по новым депозитам банков в гривне для населения в декабре 2024 года выросли с 9,6% до 10,3% годовых. Ставки для предприятий остались на уровне 8,4%.

По данным опроса НБУ, в I квартале 2025 года банки ожидают повышения стоимости депозитов корпораций, в то же время стоимость средств населения почти не изменится.

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