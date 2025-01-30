Что будет с депозитами после повышения учетной ставки: пояснение НБУ
Повышение учетной ставки НБУ приведет к росту ставок по депозитам. Банки уже начали их увеличивать.
Об этом говорится в колонке директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинского для РБК-Украина.
Как отметил Лепушинский, решение повысить учетную ставку прежде всего направлено на поддержание спроса населения на гривневые инструменты для сбережений - срочные депозиты и ОВГЗ.
НБУ уже увидел первую реакцию депозитных ставок на декабрьское решение. Пока она незначительна, ставки несколько выросли в номинальном измерении. "Однако за такой короткий промежуток времени эквивалентного роста не стоило ожидать, особенно учитывая существенные вливания ликвидности в систему в конце года из-за значительных расходов бюджета", - сказал он.
В то же время отдельные банки уже отреагировали повышением депозитных ставок. "Ожидаем, что банки дополнительно увеличат ставки по срочным гривневым депозитам в ответ на январское решение, учитывая конкуренцию за вкладчика", - добавил Лепушинский.
Напомним, НБУ повысил учетную ставку в декабре 2024 года с 13% до 13,5% годовых. В конце января НБУ поднял ставку до 14,5%.
По оперативным данным НБУ, средние ставки по новым депозитам банков в гривне для населения в декабре 2024 года выросли с 9,6% до 10,3% годовых. Ставки для предприятий остались на уровне 8,4%.
По данным опроса НБУ, в I квартале 2025 года банки ожидают повышения стоимости депозитов корпораций, в то же время стоимость средств населения почти не изменится.