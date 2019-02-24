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Гриценко виграв суд за позовом до ЦВК

Новини » Вибори 2019    24.02.2019 - 08:24
Гриценко виграв суд за позовом до ЦВК
Фото: Анатолій Гриценко (прес-служба)

За словами Гриценка, суд визнав дії ЦВК протиправними

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко виграв у Верховному суді за позовом до Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Добра новина. Щойно ми виграли у Верховному суді за моїм позовом до ЦВК. Суд визнав дії ЦВК протиправними і незаконними", - написав Гриценко.

Він додав, що суд змусив ЦВК зібратися на засідання і розглянути заяву кандидата у президенти щодо надання доступу до Реєстру виборців.

"Оскільки голова ЦВК цього не зробила як мала би, то тепер (після визнання її дій протиправними) наступним кроком - я звертаюся до прокуратури з вимогою притягти голову ЦВК до кримінальної відповідальності!", - наголосив Гриценко.

Раніше повідомлялось, що ЦВК дала можливість Анатолію Гриценку працювати із Реєстром виборців лише особисто та лише у приміщенні Центрвиборчкому. За словами довіреної особи кандидата Руслана Чорнолуцького, це суперечить законодавству.

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