Гриценко і Садовий підписали угоду про об'єднання на виборах

Гриценко заявив, що у нього з Садовим спільні базові цінності

Действующий и бывший кандидаты в президенты Анатолий Гриценко и Андрей Садовый подписали соглашение об объединении на выборах 2019. Об этом Гриценко сообщил в своем Facebook.

В частности, Гриценко отметил, что у него Садовым совпадают базовые ценности.

"Должностей или квот в списках мы не делили. Поэтому соглашение короткое по форме, но - глубокое по содержанию. И я его выполню", - отметил Гриценко.

Он также добавил, что у представителей демократических сил еще есть несколько часов для объединения с ним.

Фото: соглашение Гриценко и Садового

Напомним, в начале недели Садовый подал заявление в ЦИК о снятии с президентских выборов после того, как заявил о сходе с избирательной гонки в пользу Гриценко.

На прошлой неделе РБК-Украина писало, что решающим фактором стали данные соцопросов, согласно которым рейтинг лидера "Гражданской позиции" Гриценко оказался выше, чем рейтинг лидера "Самопомочи". Теперь политики рассчитывают всерьез вмешаться в борьбу за выход единого кандидата во второй тур и надеются на присоединение к ним других идеологически близких кандидатов и, опционально, - на поддержку со стороны Святослава Вакарчука.