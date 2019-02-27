Гриценко отримає 15% голосів в разі приєднання до нього Садового, - опитування

Фото: Анатолій Гриценко та Андрій Садовий (колаж РБК-Україна)

23% опитаних бачать Анатолія Гриценка єдиним кандидатом від демократичних сил

За умови об’єднання кандидатів у президенти Анатолія Гриценка та Андрія Садового лідер партії "Громадянська позиція" може отримати більше 15% голосів виборців. Такі дані були оприлюднені під час прес-конференції в "Інтерфакс-Україна" на основі дослідження, проведеного з 16 по 23 лютого Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка та Центром "Соціальний моніторинг".

У рамках дослідження було опитано 2047 респондентів, похибка не перевищує 2,2%.

Відповідно до результатів опитування, більше половини респондентів - 50,9% - вважають, що повинна бути створена демократична опозиція, а 23% - це найбільший показник - бачать Анатолія Гриценка єдиним кандидатом від демократичних сил.

У той же час, якщо відбудеться об’єднання Анатолія Гриценка та Андрія Садового, то за Гриценка готові проголосувати 15,6% опитаних. Володимира Зеленського за цих умов готові підтримати 13,7%, Юлію Тимошенко - 9%.

Фото: результати опитування

"І Садовий, і Гриценко є прямими конкурентами та розмивають електорат один одного. Якщо моделювати ситуацію, що вони об’єднаються, то ми отримаємо цікаву тенденцію. Гриценко, отримавши стабільне електоральне ядро, матимате всі шанси зайти з непоганим базисом у другий тур", - сказав керівник аналітичної групи "Реальна політика" Олександр Антонюк.