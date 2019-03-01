Гриценко подякував Садовому за підтримку

Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

Гриценко прокоментував зняття кандидатури Садового

Зняття кандидатури лідера "Об’єднання "Самопоміч" Андрія Садового з виборів на користь Анатолія Гриценка дасть українцям позитивну перспективу. Так кандидат у президенти Анатолій Гриценко відреагував на заяву Андрія Садового.

"Дякую Андрій Садовий! Психологічно непросте, але чесне, відповідальне і державницьке рішення. Переможне рішення! Разом ми змінимо країну і дамо всім українцям позитивну перспективу!", - прокоментував рішення Садового Гриценко на своїй сторінці у Facebook.

Раніше лідер "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру на виборах президента та оголосив про підтримку Анатолія Гриценка.

"Я відкликаю свою кандидатуру, оголошую про підтримку Гриценка. Це не є безумовна підтримка. Ми на початку наступного тижня підпишемо публічну угоду. І в тій угоді будуть дуже важливі принципи. Принципи щодо оборони і безпеки нашої держави, щодо боротьби з корупцією, окупованих територій, чистоти кадрової політики. Я думаю, це важливо для нас всіх", - сказав Садовий.

Політик додав, що люди прагнуть об’єднання демократичних сил і він хоче, щоб це рішення призвело до перемоги.