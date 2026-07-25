Gripen и ракеты против "Шахедов": у Минобороны раскрыли планы сотрудничества с Британией

Эти вопросы стали главной темой первого разговора временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Евгения Хмары с министром обороны Великобритании Весом Стритингом.

Хмара поздравил британского коллегу с назначением и поблагодарил Лондон за неизменную поддержку Украины.

"Выстраиваем с Великобританией долговременное и взаимовыгодное оборонное партнерство. Украина благодарна за непреклонную поддержку. Со своей стороны готовы делиться нашим опытом современной войны и решениями, которые уже доказали эффективность на поле боя", - отметил он.

Усиление украинской авиации

Одним из главных вопросов переговоров стало укрепление воздушных возможностей Украины.

Киев рассчитывает на поддержку британской стороны в реализации проекта поставки истребителей Gripen и ракет Meteor в них. В Минобороны отмечают, что это позволит более эффективно противодействовать российской боевой авиации и усилить защиту украинского неба.

Кроме того, Украина отметила необходимость продолжения поставок боеприпасов для истребителей F-16. Это в частности важно для защиты "зернового коридора" от российских атак.

Решение против "Шахедов"

Отдельное внимание стороны уделили борьбе с российскими ударными беспилотниками.

В Министерстве обороны отметили, что Россия увеличивает применение реактивных "Шахедов", поэтому скорые решения партнеров по поставке соответствующих средств противодействия могут помочь лучше защитить украинцев и критическую инфраструктуру.

Закупка украинских дронов

В ходе переговоров также обсудили возможность закупки украинских беспилотников для сил обороны по механизму ERA Loan, который финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.

Речь идет, в частности, о дронах-перехватчиках, а также беспилотниках классов middle strike и deep strike.

По итогам разговора Хмара поблагодарил Великобританию за готовность развивать сотрудничество и поддерживать новые оборонные инициативы Украины.