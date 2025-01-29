Грипп циркулирует в 22 регионах Украины, в двух областях эпидпорог превышен, - Минздрав

По данным Минздрава, в период с 20 по 26 января в Украине гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели 121 114 человек, из которых 67 722 - дети. В госпитализации нуждались 1478 взрослых и 2022 ребенка.

По данным Министерства здравоохранения, в Тернопольской и Черновицкой областях зафиксировано незначительное превышение эпидемического порога. В то же время в остальных регионах показатели остаются в пределах эпидсезона. В целом грипп циркулирует в 22 областях Украины.

Также зарегистрировано семь летальных случаев: пять - из-за осложнений гриппа и три - вследствие COVID-19.

С октября 2023 года ОРВИ, гриппом и коронавирусом переболели 1 940 828 украинцев. В 16 380 случаях подтвержден COVID-19. От осложнений гриппа умерли семь человек, еще 74 летальных случая зафиксировано среди пациентов с COVID-19.

Как защититься от гриппа и COVID-19

Самой эффективной защитой от осложнений гриппа и коронавируса остается вакцинация. В ведомстве отмечают, что все регионы нашей страны обеспечены бесплатной вакциной против COVID-19. Прививки можно сделать в пунктах вакцинации после консультации с семейным врачом.

Вакцинация против гриппа доступна в течение всего эпидсезона. Препараты корейского и французского производства можно приобрести в аптеках.

Также в Минздраве рассказали, как отличить грипп и COVID-19. Так, грипп начинается с внезапного повышения температуры, а симптомы, такие как кашель, затрудненное дыхание, насморк и боль в горле, появляются позже. В то же время COVID-19 обычно начинается с респираторных симптомов.

Минздрав призывает при первых признаках заболевания обращаться к врачу, не заниматься самолечением и соблюдать меры безопасности, чтобы не подвергать опасности окружающих.