Украинские ученые впервые "прочитали" геном вируса гриппа: что это значит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Что такое секвенирование вируса

"Секвенирование вируса – это процесс определения в полном наборе генетической информации (геноме) вируса точной последовательности нуклеотидов – органических молекул, из которых состоят РНК и ДНК", – говорится в сообщении.

В ЦОЗ объясняют, что этот процесс позволяет определить точную последовательность нуклеотидов – органических молекул, из которых состоят РНК и ДНК. Его процесс образно можно назвать "чтением" текста генома, который помогает понять структуру, функции и эволюцию вируса. Такой анализ позволяет выявить мутации, оценить опасность новых штаммов и улучшить разработку вакцин.

Полногеномное секвенирование позволяет:

определить штаммы вируса, которые циркулируют в определенном регионе;

выявить мутации, которые могут повлиять на заразность вируса или устойчивость к лекарствам;

анализировать распространение вируса между странами;

прогнозировать эпидемии;

совершенствовать вакцины.

Как происходит секвенирование вируса

Секвенирование генома вируса гриппа – это высокотехнологичный процесс, который позволяет детально изучить структуру генома вируса. Такой анализ важен для прогнозирования эпидемий, разработки вакцин и выявления опасных мутаций.

Процесс состоит из нескольких основных этапов:

экстракция - из образцов, полученных у пациентов с тяжелой формой ОРВИ или гриппоподобного заболевания, выделяют РНК или ДНК вируса;

подготовка образца - генетический материал измельчают на мелкие фрагменты или добавляют к нему синтетические адаптеры, которые облегчают процесс анализа;

секвенирование - подготовленный образец помещают в специальный аппарат, секвенатор, который "считывает" последовательность нуклеотидов, образующих геном.

анализ – полученные данные объединяют, формируя полную последовательность генома. Это позволяет специалистам идентифицировать мутации и оценить потенциальные риски.

Эта методика является ключевым инструментом в борьбе с гриппом и обеспечивает важные данные для эффективного мониторинга и предотвращения эпидемий.

Сообщается, что ЦОЗ теперь будет регулярно проводить секвенирование вирусов гриппа, делая вклад в глобальную борьбу с эпидемиями. Данные украинских исследователей станут частью международного анализа, который помогает ВОЗ отслеживать эволюцию вируса гриппа и рекомендовать обновленный состав вакцин.