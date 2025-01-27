Украинские ученые впервые "прочитали" геном вируса гриппа: что это значит
Украинские специалисты впервые провели полногеномное секвенирование вирусов гриппа. Его правильность подтвердила референс-лаборатория Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Центр общественного здоровья Украины секвенировал образцы вирусов Influenza A (H1N1) pdm09 и Influenza A (H3N2).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).
Что такое секвенирование вируса
"Секвенирование вируса – это процесс определения в полном наборе генетической информации (геноме) вируса точной последовательности нуклеотидов – органических молекул, из которых состоят РНК и ДНК", – говорится в сообщении.
В ЦОЗ объясняют, что этот процесс позволяет определить точную последовательность нуклеотидов – органических молекул, из которых состоят РНК и ДНК. Его процесс образно можно назвать "чтением" текста генома, который помогает понять структуру, функции и эволюцию вируса. Такой анализ позволяет выявить мутации, оценить опасность новых штаммов и улучшить разработку вакцин.
Полногеномное секвенирование позволяет:
- определить штаммы вируса, которые циркулируют в определенном регионе;
- выявить мутации, которые могут повлиять на заразность вируса или устойчивость к лекарствам;
- анализировать распространение вируса между странами;
- прогнозировать эпидемии;
- совершенствовать вакцины.
Как происходит секвенирование вируса
Секвенирование генома вируса гриппа – это высокотехнологичный процесс, который позволяет детально изучить структуру генома вируса. Такой анализ важен для прогнозирования эпидемий, разработки вакцин и выявления опасных мутаций.
Процесс состоит из нескольких основных этапов:
- экстракция - из образцов, полученных у пациентов с тяжелой формой ОРВИ или гриппоподобного заболевания, выделяют РНК или ДНК вируса;
- подготовка образца - генетический материал измельчают на мелкие фрагменты или добавляют к нему синтетические адаптеры, которые облегчают процесс анализа;
- секвенирование - подготовленный образец помещают в специальный аппарат, секвенатор, который "считывает" последовательность нуклеотидов, образующих геном.
- анализ – полученные данные объединяют, формируя полную последовательность генома. Это позволяет специалистам идентифицировать мутации и оценить потенциальные риски.
Эта методика является ключевым инструментом в борьбе с гриппом и обеспечивает важные данные для эффективного мониторинга и предотвращения эпидемий.
Сообщается, что ЦОЗ теперь будет регулярно проводить секвенирование вирусов гриппа, делая вклад в глобальную борьбу с эпидемиями. Данные украинских исследователей станут частью международного анализа, который помогает ВОЗ отслеживать эволюцию вируса гриппа и рекомендовать обновленный состав вакцин.
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