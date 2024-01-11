Гринкевичу не сообщали о подозрении по делу о товарах для ВСУ, но это может измениться, - ГБР

Игорь Гринкевич по состоянию на сейчас не имеет статуса подозреваемого по делу о поставках товаров для Вооруженных сил Украины, однако это может измениться.

Об этом рассказала советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Радио Свобода .

Советница отметила, что то, что статус подозреваемого у Гринкевича нет сейчас, не означает того, что его не будет дальше.

"Это не значит, что мы не услышим о статусе подозреваемого в ближайшие дни. Написать в соцсетях гораздо проще, чем юридически доказать, что человек подозревается в том или ином преступлении", - сказала Сапьян.

Что известно о деле Гринкевича

Напомним, в конце декабря 2023 года ДБР задержал одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

ДБР возбудило несколько уголовных производств по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на 1,5 млрд гривен.

Следствие установило, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену фирмы, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения.

Правоохранители обнаружили полное невыполнение 6 контрактов. По меньшей мере, по 7 договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей только в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств. Также установлено, что 8 договоров исполнены с опозданием от 3 до 5 месяцев.

Гринкевичу объявили подозрение по ч. 3 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Печерский районный суд города Киева избрал Гринкевичу меру пресечения. Его взяли под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 420 млн. гривен.

Больше о скандале, самом Гринкевиче и его семье - в материале РБК-Украина.

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