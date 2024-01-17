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Гринкевичу и его сыну объявили подозрение по делу о поставках для ВСУ, - источники

Фото: Гринкевичу и его сыну объявили подозрение по делу о поставках для ВСУ (из открытых источников)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу, его сыну Роману и еще трем руководителям подконтрольных им компаний, объявили подозрения. Речь идет о деле по поставках товаров для ВСУ.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Отметим, что до этого Гринкевич имел статус подозреваемого в уголовном производстве по попытке дать взятку.

После чего стало известно, что есть еще одно уголовное производство, где фирмы, работавшие с Минобороны и обязанные обеспечивать качественной одеждой и бельем ВСУ, на этих фирмах в руководстве, а также в семье львовского бизнесмена были проведены обыски и имущество было наложено арест.

Что известно о деле Гринкевича

Напомним, в конце декабря 2023 года ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Само же производство касалось сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, во время которых Минобороны было нанесено более 1 млрд грн ущерба. Всего же компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. Впрочем, многие контракты не были выполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам.

Гринкевичу объявили подозрение по ч. 3 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Также 30 декабря Печерский районный суд города Киева избрал Гринкевичу меру пресечения. Его взяли под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 420 миллионов гривен. В настоящее время предприниматель остается под арестом.

Добавим, что в результате скандала вся семья Гринкевича попала под пристальный глаз СМИ, где есть много информации о богатой жизни его сына и дочери, которыми они кичились в соцсетях. Об этом читайте в материале РБК-Украина.

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ГБР