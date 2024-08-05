Козловский и ФК "Рух" помогли собрать деньги на закупку дронов для пограничников

Григорий Козловский и ФК "Рух" присоединились к сбору на FPV-дроны для пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го пограничного отряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт бизнесмена.

Комендатура быстрого реагирования "Шквал" выполняет боевые задачи на Востоке страны, защищая ее от российских оккупантов.

Для помощи пограничникам ветераны "желто-черных" провели благотворительный матч с ветеранами СК Волынь, которые объединились с работниками гипермаркета "Там Там".

За "желто-черных" в этом матче сыграли Юрий Панькив, Григорий и Борис Баранцы, Ярослав Мартынюк, Максим Белый, Роман Иванов, Николай Морозюк, Артем Яшкин, Иван Шуга, Михаил Дячук-Ставицкий, Валентин Слюсарь, Богдан Есип, Владимир Лапицкий, Вячеслав Шевчук, Олег Шпур, Олег Гарас, Тарас Петровский и другие.

Игра состоялась в Луцке на стадионе "Авангард", где команды сыграли три тайма по 25 минут. Поединок с ветеранами "Волыни" "руховцы" завершили боевой ничьей со счетом 3:3.

В перерывах поединка и после матча проходил благотворительный аукцион. Среди лотов, в частности, были футболка "Рух" с автографами игроков, футболки и бутсы эксигрывов национальной сборной Украины и много других интересных вещей.

Во время матча удалось собрать более 150 тысяч гривен, которые направили на закупку дронов для пограничников.

"Вышел хороший праздник футбола и главное, что собралось много людей, которые были довольны увиденным и донатили на Вооруженные силы Украины. Жаль, что в Луцке сейчас нет профессионального футбола, но зрители наконец-то получили яркое зрелище. Чувствовалось, что болельщики соскучились по игре. Надо все время поддерживать наших военных и людям нельзя забывать о том, что в Украине идет война. Каждый должен приобщаться к помощи нашим защитникам. Важно, что нам удалось собрать средства на дроны для пограничников, которыми они будут уничтожать врагов" - заявил Григорий Козловский.

Напомним, Козловский и ФК "Рух" играют активную роль в поддержке украинской армии. В ноябре они организовали благотворительный футбольный матч с участием звезд под лозунгом "Верим в ВСУ". Средства, собранные во время этого матча, позволили приобрести термобелье для военных.

Эта помощь была оказана бойцам 5-го отдельного штурмового полка ВСУ, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила, 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, а также действующим в Бахмуте подразделениям.