Козловський та ФК "Рух" допомогли зібрати гроші на закупівлю дронів для прикордонників

Григорій Козловський та ФК "Рух" долучились до збору на FPV-дрони для прикордонної комендатури швидкого реагування "Шквал" 7-го прикордонного загону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт бізнесмена.

Комендатура швидкого реагування "Шквал" виконує бойові завдання на Сході країни, обороняючи її від російських окупантів.

Для допомоги прикордонникам ветерани "жовто-чорних" провели благодійний матч з ветеранами СК "Волинь", які об’єднались з працівниками гіпермаркету "Там Там".

За "жовто-чорних" у цьому матчі зіграли Юрій Паньків, Григорій та Борис Баранці, Ярослав Мартинюк, Максим Білий, Роман Іванов, Микола Морозюк, Артем Яшкін, Іван Шуга, Михайло Дячук-Ставицький, Валентин Слюсар, Богдан Єсип, Володимир Лапіцький, В’ячеслав Шевчук, Олег Шпур, Олег Гарас, Тарас Петрівський та інші.

Гра відбулася у Луцьку на стадіоні "Авангард" де команди зіграли три тайми по 25 хвилин. Поєдинок з ветеранами "Волині" "рухівці" завершили бойовою нічиєю з рахунком 3:3.

У перервах поєдинку та після матчу проходив благодійний аукціон. Серед лотів зокрема були футболка "Руху" з автографами гравців, футболки і бутси ексгравців національної збірної України та багато інших цікавих речей.

Під час матчу вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень, які скерували на закупівлю дронів для прикордонників.

"Вийшло гарне свято футболу і головне, що зібралось багато людей, які були задоволені побаченим та донатили на Збройні сили України. Прикро, що в Луцьку зараз немає професійного футболу, але глядачі нарешті отримали яскраве видовище. Відчувалось, що вболівальники скучили за грою. Потрібно весь час підтримувати наших військовим і людям не можна забувати про те, що в Україні йде війна. Кожен повинен долучатись до допомоги нашим захисникам. Важливо, що нам вдалося зібрати кошти на дрони для прикордонників, якими вони знищуватимуть ворогів", – зазначив Григорій Козловський.

Нагадаємо, Козловський та ФК "Рух" відіграють активну роль у підтримці української армії. У листопаді вони організували благодійний футбольний матч за участю зірок під гаслом "Віримо в ЗСУ". Кошти, зібрані під час цього матчу, дозволили придбати термобілизну для військових.

Ця допомога була надана бійцям 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, а також підрозділам, що діють у Бахмуті.