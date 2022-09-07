Козловський долучився до допомоги фонду "Трибуна героїв"

Президент ФК "Рух" (Львів) Григорій Козловський спільно з президентом "Карпат" Володимиром Матківським та головою Львівської асоціації футболу Олександром Шевченком фінансово долучились до допомоги родинам футбольних ультрас, які загинули на війні, та перерахували у благодійний фонд 1,5 мільйона гривень.

"Футбольна спільнота - велика сім’я. Футбольний клуб "Рух" спільно з президентом "Карпат" Володимиром Матківським та головою Львівської асоціації футболу Олександром Шевченком долучились до фонду "Трибуна Героїв" та перерахували по 500 тисяч гривень на допомогу родинам футбольних фанатів, загиблих у війні. Вкотре цією акцією демонструємо: незалежно від того, за яку команду вболіваємо, ми всі разом, ми всі об’єднані спільною метою. Ціль у всіх нас одна - перемога України та допомога людям, які постраждали у війні. Користуючись нагодою, хотів би закликати футбольних людей долучатись до фонду", - заявив Козловський.

Ініціаторами створення благодійного фонду "Трибуна Героїв" стали українські футбольні ультрас. Мета фонду - системна фінансова, соціальна та юридична підтримка сімей загиблих на війні футбольних фанатів.

"З перших днів повномасштабного вторгнення ми почали отримувати багато звісток про загибель наших хлопців. Наша мета – допомогти родинам загиблих на війні ультрас. Для того, щоб фонд працював, дуже важливо мати підтримку у футбольної спільноти. Тут у Львові ми її маємо. Це взагалі безпрецендентна акція, адже український футбол об’єднаний довкола однієї спільної мети", - заявив засновник фонду Тихон Амосов.

За словами співзасновника фонду Дмитра Кукурузи, війна вже забрала життя 111 хлопців, які представляли ультрас українських клубів.