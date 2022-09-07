ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Козловський долучився до допомоги фонду "Трибуна героїв"

Новость на русском →
Середа 07 вересня 2022 17:37
Козловський долучився до допомоги фонду "Трибуна героїв" Фото: президент ФК "Рух" Григорій Козловський (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Президент ФК "Рух" (Львів) Григорій Козловський спільно з президентом "Карпат" Володимиром Матківським та головою Львівської асоціації футболу Олександром Шевченком фінансово долучились до допомоги родинам футбольних ультрас, які загинули на війні, та перерахували у благодійний фонд 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Руху".

"Футбольна спільнота - велика сім’я. Футбольний клуб "Рух" спільно з президентом "Карпат" Володимиром Матківським та головою Львівської асоціації футболу Олександром Шевченком долучились до фонду "Трибуна Героїв" та перерахували по 500 тисяч гривень на допомогу родинам футбольних фанатів, загиблих у війні. Вкотре цією акцією демонструємо: незалежно від того, за яку команду вболіваємо, ми всі разом, ми всі об’єднані спільною метою. Ціль у всіх нас одна - перемога України та допомога людям, які постраждали у війні. Користуючись нагодою, хотів би закликати футбольних людей долучатись до фонду", - заявив Козловський.

Ініціаторами створення благодійного фонду "Трибуна Героїв" стали українські футбольні ультрас. Мета фонду - системна фінансова, соціальна та юридична підтримка сімей загиблих на війні футбольних фанатів.

"З перших днів повномасштабного вторгнення ми почали отримувати багато звісток про загибель наших хлопців. Наша мета – допомогти родинам загиблих на війні ультрас. Для того, щоб фонд працював, дуже важливо мати підтримку у футбольної спільноти. Тут у Львові ми її маємо. Це взагалі безпрецендентна акція, адже український футбол об’єднаний довкола однієї спільної мети", - заявив засновник фонду Тихон Амосов.

За словами співзасновника фонду Дмитра Кукурузи, війна вже забрала життя 111 хлопців, які представляли ультрас українських клубів.

Нагадаємо, раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже було придбано 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Григорій Козловський
NEWS
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО