Козловский присоединился к помощи фонда "Трибуна героев"
Президент ФК "Рух" (Львов) Григорий Козловский совместно с президентом "Карпат" Владимиром Матківським и председателем Львовской ассоциации футбола Александром Шевченко финансово присоединились к помощи семьям футбольных ультрас, которые погибли на войне, и перечислили в благотворительный фонд 1,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Руха".
"Футбольное сообщество - большая семья. Футбольный клуб "Рух" вместе с президентом "Карпат" Владимиром Матківським и председателем Львовской ассоциации футбола Александром Шевченко присоединились к фонду "Трибуна Героев" и перечислили по 500 тысяч гривен на помощь семьям футбольных фанатов, погибших в войне. В который раз этой акцией демонстрируем: независимо от того, за какую команду болеем, мы все вместе, мы все объединены общей целью. Цель у всех нас одна - победа Украины и помощь людям, пострадавшим в войне. Пользуясь случаем, хотел бы призвать футбольных людей приобщаться к фонду", - заявил Козловский.
Инициаторами создания благотворительного фонда "Трибуна Героев" стали украинские футбольные ультрас. Цель фонда - системная финансовая, социальная и юридическая поддержка семей погибших на войне футбольных фанатов.
"С первых дней полномасштабного вторжения мы начали получать много известий о гибели наших ребят. Наша цель – помочь семьям погибших на войне ультрас. Для того чтобы фонд работал, очень важно иметь поддержку у футбольного сообщества. Здесь во Львове мы ее имеем. Это вообще беспрецедентная акция, ведь украинский футбол объединен вокруг одной общей цели", - заявил основатель фонда Тихон Амосов.
По словам соучредителя фонда Дмитрия Кукурузы, война уже унесла жизни 111 ребят, которые представляли ультрас украинских клубов.
Напомним, ранее средствами Григория Козловского на нужды ВСУ уже было приобретено 250 артиллерийских планшетов, 2 многофункциональные учебные комплексы, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также было капитально отремонтировано 15 автомобилей.