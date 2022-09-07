ua ru
Ср, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Козловский присоединился к помощи фонда "Трибуна героев"

Новина українською →
Среда 07 сентября 2022 17:37
Козловский присоединился к помощи фонда "Трибуна героев" Фото: президент ФК " Рух " Григорий Козловский (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Президент ФК "Рух" (Львов) Григорий Козловский совместно с президентом "Карпат" Владимиром Матківським и председателем Львовской ассоциации футбола Александром Шевченко финансово присоединились к помощи семьям футбольных ультрас, которые погибли на войне, и перечислили в благотворительный фонд 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Руха".

"Футбольное сообщество - большая семья. Футбольный клуб "Рух" вместе с президентом "Карпат" Владимиром Матківським и председателем Львовской ассоциации футбола Александром Шевченко присоединились к фонду "Трибуна Героев" и перечислили по 500 тысяч гривен на помощь семьям футбольных фанатов, погибших в войне. В который раз этой акцией демонстрируем: независимо от того, за какую команду болеем, мы все вместе, мы все объединены общей целью. Цель у всех нас одна - победа Украины и помощь людям, пострадавшим в войне. Пользуясь случаем, хотел бы призвать футбольных людей приобщаться к фонду", - заявил Козловский.

Инициаторами создания благотворительного фонда "Трибуна Героев" стали украинские футбольные ультрас. Цель фонда - системная финансовая, социальная и юридическая поддержка семей погибших на войне футбольных фанатов.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы начали получать много известий о гибели наших ребят. Наша цель – помочь семьям погибших на войне ультрас. Для того чтобы фонд работал, очень важно иметь поддержку у футбольного сообщества. Здесь во Львове мы ее имеем. Это вообще беспрецедентная акция, ведь украинский футбол объединен вокруг одной общей цели", - заявил основатель фонда Тихон Амосов.

По словам соучредителя фонда Дмитрия Кукурузы, война уже унесла жизни 111 ребят, которые представляли ультрас украинских клубов.

Напомним, ранее средствами Григория Козловского на нужды ВСУ уже было приобретено 250 артиллерийских планшетов, 2 многофункциональные учебные комплексы, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также было капитально отремонтировано 15 автомобилей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Григорий Козловский
NEWS
Воинский учет для женщин отсрочили на год
Воинский учет для женщин отсрочили на год
DAILY
Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Воздушный фронт. Как Украина сбивает российские ракеты и почему у нас нет ПРО