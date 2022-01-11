Григорчук розповів про цілі та завдання "Чорноморця" на сезон 2021/2022

Наставник, який повернувся в команду, познайомив журналістів зі своїм тренерським штабом. Зокрема, допомагатиме Григорчуку перевірена команда:

Степан Матвіїв

Михайло Савка

Ігор Касьяненко

Андрій Глущенко

Залишаються у тренерському штабі Олексій Гай та Олексій Антонов.

Він також розповів про найближчі плани команди та стратегію розвитку клубу на кілька років. Так, цілі та завдання на найближче майбутнє співвідносяться з реаліями часу. Зокрема, головне завдання на сезон 2021/2022 - зберегти команду у Прем'єр-лізі.

На даний момент процес формування оновленого складу клубу продовжується. "Чорноморець" - учасник весняної частини чемпіонату - повністю буде укомплектований після другого збору команди. У наступному чемпіонаті керівництво клубу та тренерський штаб бачать "Чорноморець" командою, яка бореться не за збереження "прописки" в елітному дивізіоні, а за потрапляння в єврокубки.

У клубі розробляють і кадрову стратегію на найближчі роки. Акцент буде зроблено на гравців своєї футбольної академії, яка у різні часи виховувала та готувала яскравих особистостей. Одеса, переконані в клубі, заслуговує на боєздатну команду, яка прославлятиме місто та країну, як, наприклад, у сезоні 2013/2014.

У свою чергу, представник генерального партнера клубу Володимир Генінсон повідомив, що компанією Vertex United був підписаний попередній договір про купівлю клубу. 1 січня група компаній Vertex United стала генеральним партнером та виділила необхідне фінансування для розвитку "Чорноморця".

Відповідаючи на питання про спортивну базу, що знаходиться в Совіньоні, Володимир Генінсон повідомив, що зараз триває процес переговорів щодо викупу майнових прав. Проте компанія Verteх United вже виділила необхідне фінансування для реконструкції спортивного, технічного та медичного обладнання.

Керівництво клубу на прес-конференції також подякувало президентові України за те, що Володимир Зеленський на конгресі, присвяченому 30-річчю УАФ, звернув увагу на розвиток футбольних клубів, що представляють великі міста та регіони країни. Серед таких клубів було названо і ФК "Чорноморець".