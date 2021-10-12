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У Карпатах другий день шукають грибника. Обстежили вже 60 гектарів місцевості

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Карпати, Вівторок 12 жовтня 2021 15:41
У Карпатах другий день шукають грибника. Обстежили вже 60 гектарів місцевості Фото: пошуки грибника тривають у Карпатах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській та Івано-Франківській областях другий день шукають 37-річного чоловіка. Він заблукав у лісі поблизу села Лопухів, коли збирав гриби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Інформація про зникнення грибника надійшла рятувальникам ввечері 10 жовтня від його брата. До пошуків чоловіка зараз залучено 20 рятувальників з 4 гірських пошуково-рятувальних відділень.

"Також у пошуках беруть участь кінологи з собаками й місцеве населення. Наразі вже обстежено понад 60 гектарів гірської місцевості", - зазначили в ДСНС.

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Карпаты Закарпатська область Івано-Франківська область ДСНС
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