У Грецію не пустили ще одну українку

Жінка чекає на повернення в Україну
В Грецію не пустили ще одну українку. Жінка чекає на повернення в Україну в аеропорту Афін.
Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.
За його словами, ситуація перебуває на контролі посольства України в Греції.
"Звернень на гарячу лінію департаменту консульської служби не було. Посольство України в Греції інформувало про одну громадянку України, яка прибула 07.07.2020 рейсом WizzAir о 21:25 в Афіни з туристичною метою і якій відмовлено у в'їзді. Чекає повернення додому", - повідомив Погорільців.
Нагадаємо, днями в Грецію не пустили групу українців з 17 туристів і помістили в поліцейський ізолятор на території аеропорту Афін.
Пізніше у МЗС України повідомили, що причиною інциденту з українськими громадянами в Греції стала помилка авіакомпаній.
Згодом трьох туристів із групи затриманих українців в Афінах пропустили в Грецію, інші вилетіли літаком в Україну.