Пожежа у таборі для мігрантів: у Лесбосі ввели надзвичайний стан

Фото: пожежа в таборі біженців (apnews.com)

Сьогодні, 9 вересня, на острові Лесбос (Греція) запровадили надзвичайний стан, після того, як там сталася пожежа у найбільшому таборі для мігрантів Морія. Таке рішення було прийнято для того, щоб мобілізувати всі сили на підтримку острова.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Як повідомляється у Греції відбулась екстрена міністерська зустріч під головуванням прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, на якій вирішили, що надзвичайний стан у Лесбосі діяти протягом наступних чотирьох місяців. Також відомо, що сьогодні туди вирушать міністр внутрішніх справ, міністр міграції та президент Національної організації громадського здоров'я.

Нагадаємо, в ніч на 9 вересня табір Морія, в якому проживали близько 13 тисяч мігрантів, сталася масштабна пожежа. Причина пожежі поки невідома. На острів були направлені додаткові сили поліції, щоб перешкодити мігрантам, які тікають до міста Мітілена.

Також РБК-Україна писало, що у Греції, на острові Самос, спалахнули дві пожежі, через які довелося частково евакуйовувати людей з табору мігрантів.

Крім того, раніше біля берегів Італії загорівся човен з 20 мігрантами на борту, у результаті чого загинули, як мінімум, троє з них.