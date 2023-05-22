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В Греции лидер победителей на выборах официально отказался формировать правительство

Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис вернул мандат на формирование правительства президентке Екатерине Сакелларопулу, несмотря на то, что его партия "Новая демократия" одержала победу на парламентских выборах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на греческий телеканал Skai .

Во время встречи с президентом Греции Мицотакис подчеркнул, что стране как можно быстрее нужно сильное правительство на четырехлетний срок. Он считает, что с нынешним составом парламента "никаких предпосылок" для формирования такого правительства нет.

"Я считаю своим долгом как можно быстрее преодолеть препятствие простому пропорциональному представительству и намерен вернуть вам сегодня… мандат, чтобы мы могли провести выборы, возможно, 25 июня", - заявил премьер.

Выборы в Греции

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу 22 апреля 2023 г. одобрила проведение в стране досрочных парламентских выборов.

Для получения парламентского большинства нужно набрать 45% голосов. В случае, если ни одна из партий не одержала бы абсолютной победы, президент обязан предоставить трем ведущим трехдневный мандат на формирование правительства.

На выборах в субботу, 20 мая, лидировала партия действующего премьер-министра Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия". Экзит-пол показывал двусмысленное преимущество над главным конкурентом.

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Греция