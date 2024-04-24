Въезд в Венецию станет платным: для кого и сколько будет стоить

Венеция станет первым крупным городом в мире, который будет взимать плату за въезд. С помощью данного нововведения администрация города пытается уменьшить чрезмерный туризм.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

После многих лет разработки в четверг Венеция начнет взимать плату за въезд в город. По данным издания, Венеция станет первым крупным городом в мире, который примет подобную инициативу.

Почему вводится плата за въезд

По словам советника города по туризму Симоне Вентурини, Венеция "привязалась" к массовому туризму в 1960-х годах, и с тех пор количество посетителей выросло до такого уровня, что в самые активные периоды года она привлекает в среднем 40 000 человек в день.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сказал, что хочет снова сделать Венецию "пригодной для жизни", ведь повышенная туристическая активность оказывает давление на хрупкую лагуну и отталкивает жителей от главного острова.

Однако последний толчок к нововведению произошел после того, как в прошлом году ЮНЕСКО пригрозила внести Венецию в свой список находящихся под угрозой объектов наследия, ссылаясь на массовый туризм и повышение уровня воды из-за изменения климата.

Сколько стоит и кто должен платить

Плата за доступ в Венецию стоит 5 евро. Хотя когда эта идея была предложена впервые, цена достигала 10 евро.

Платить нужно только однодневным туристам. Жители, пассажиры, студенты и дети до 14 лет освобождены от оплаты, а также остающиеся на ночь туристы.

Критики схемы в свою очередь говорят, что 5 евро вряд ли отпугивают многих людей.

Насколько серьезны штрафы за неуплату

По данным издания, штрафы колеблются от 50 до 300 евро.

"Не волнуйтесь, никого не арестуют за неуплату сбора", - сказал спикер совета.