В Греции из-за масштабных лесных пожаров есть жертвы

Также огненная стихия, что продолжается в течение недели, уничтожила дома, а власти страны объявили об эвакуации туристов.

Официально уже подтверждена гибель троих людей. Среди них два пилота самолета Canadair CL-215, которые во время тушения пожаров попали в катастрофу на одном из самых больших греческих островов Эвбея к востоку от Афин. Их возраст указан как 34 и 27 лет.

Государственная телекомпания ERT отдельно сообщила об обнаружении в труднодоступном районе острова Эвия сожженного тела 41-летнего животновода, пропавшего без вести с воскресенья.

С бушующими пожарами на островах Родос, Корфу и Эвбея борются сотни пожарных, которым помогают силы из Турции и Словакии, в то время как аварийные самолеты вывозят туристов.

По словам премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, следующие дни будут трудными. Чиновник добавил, что возможное улучшение условий ожидается после четверга.

Прогнозируется, что высокие температуры в Греции повысятся до среды и превысят +44 градуса по Цельсию в некоторых районах.

Лесные пожары в Греции

Напомним, в различных районах Греции рекордная жара привела и к масштабным лесным пожарам. Из-за огненной стихии была временно прекращена работа многих гостиниц на греческом острове Родос. Около 19 тысяч туристов были эвакуированы.

Местные власти объявили об эвакуации людей на острове Корфу.

25 июля во время тушения лесных пожаров на греческом острове Эвбея в Эгейском море разбился самолет. Катастрофа произошла в городе Каристос на юге Эвбеи.