Греція планує закрити кордон для мігрантів

В Греції планують збільшити кількість прикордонників, щоб закрити кордон для мігрантів, які не мають права на проживання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У п'ятницю, 22 листопада, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис заявив у парламенті, на сухопутному кордоні Греції з Туреччиною буде збільшено кількість прикордонників на 400 осіб і на 800 для її островів. Також він зазначив, що Греція модернізує свої морські патрулі.

"Ласкаво просимо в Грецію тільки ті, кого ми вибираємо. Ті, кого не вітають, будуть повернуті. Ми назавжди закриємо двері для незаконних торговців людьми, для тих, хто хоче ввійти, хоча вони не мають права на притулок", - повідомив Мицотакис.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку листопада парламент Греції схвалив законопроект, що посилює процедуру надання притулку. Нові правила щодо мігрантів сфокусируют увагу на швидкому виявленні біженців, що потребують захисту, і дозволять виділяти їх серед тисяч інших заяв від мігрантів, які не мають права на притулок.

Також повідомлялося, що в Греції в місті Ксанті поліція затримала вантажівку, який перевозив більше 80 нелегальних мігрантів. Всім мігрантам від 20 до 30 років.