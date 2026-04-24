Греция потеряет статус крупнейшего должника в еврозоне: кто ее заменит

Греция впервые за 20 лет уступит Италии как самая кредитуемая страна еврозоны - и произойдет это уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и бюджетный план Министерства финансов Италии.

Что происходит с долгом Греции

В этом году государственный долг Греции сократится примерно до 137% ВВП. Для сравнения - в 2025 году он составлял 145%.

С 2020 года Греция снизила долг более чем на 45 процентных пунктов. Это существенный результат для страны, которая более двух десятилетий держала первенство с самым большим долгом в еврозоне.

"Греция перестанет быть страной с самым большим долгом в еврозоне начиная с этого года", - сообщил один из двух греческих чиновников агентству Reuters.

Новые цифры будут включены в многолетний финансовый план Греции, который будет представлен в Европейскую комиссию до конца апреля.

Что с долгом Италии

Долг Италии в 2026 году вырастет до 138,6% ВВП с 137,1% в 2025-м.

Далее - почти без изменений: 138,5% в 2027 году, затем постепенное снижение до 137,9% в 2028-м и 136,3% в 2029-м, согласно бюджетному плану Министерства финансов страны. За тот же период, что и Греция, Италия сократила долг всего на 17 процентных пунктов.

Какие проблемы в Риме

Ситуация в Италии осложняется. 23 апреля стало известно, что увеличить расходы на оборону, как планировалось, страна, вероятно, не сможет - из-за растущих экономических трудностей.

Накануне в Италии подтвердился дефицит бюджета, превысивший допустимые рамки. Правительство уже призывает Брюссель приостановить бюджетные правила, ссылаясь на энергетический кризис.