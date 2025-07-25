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Греция пригрозила заблокировать доступ Турции к оборонному фонду ЕС

Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (flickr.com)
Автор: Карина Левицкая

Греция заявила, что может заблокировать доступ Турции к оборонному фонду Европейского Союза. Чтобы этого избежать Анкара должна предоставить гарантии, что оружие, полученное в рамках программы "Безопасность для Европы", не будет использовано против Греции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The European Conservative.

Греция предупредила Турцию, что может заблокировать доступ Турции к оборонному фонду Европейского Союза, если Анкара не гарантирует, что оружие не будет использоваться против Афин.

Турция, которая является членом НАТО, но не ЕС, технически имеет право на доступ к финансированию оборонной промышленности ЕС и совместных программ закупок в рамках инициативы блока "Безопасность для Европы" (SAFE) на сумму 150 млрд евро, что около 176 млрд долларов.

Однако премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна не позволит Турции участвовать в программе обороны, если она будет продолжать угрожать войной Греции и ставить под сомнение ее суверенитет в Эгейском море.

Стоит отметить, что Турция уже давно угрожает войной, если Греция в одностороннем порядке расширит свои территориальные воды в Эгейском море.

Мицотакис отметил, что все 27 членов ЕС должны согласиться, прежде чем Турция получит доступ к средствам SAFE.

Его комментарии прозвучали через несколько часов после того, как Германия заявила, что одобрила поставку истребителей Eurofighter в Турцию.

Мицотакис отметил, что хотя Греция может, если сочтет это необходимым, заблокировать доступ Турции к средствам SAFE, она не может фактически предотвратить заключение соглашения о поставках Eurofighter. Однако может установить условия.

Напомним, что ранее этим летом новое правительство Германии изменило радикальную позицию относительно запрета продажи Турции боевых самолетов Eurofighter Typhoon.

Более того, Великобритания и Турция уже подписали первоначальное соглашение о закупке 40 боевых самолетов Eurofighter Typhoon после одобрения Германии.

Заметим, что Eurofighter Typhoon - это многоцелевой истребитель четвертого поколения. Его разработка началась в 1983 году в рамках международной программы Future European Fighter Aircraft.

Eurofighter - совместный проект британской компании BAE Systems Plc, Airbus SE и итальянской Leonardo SpA. Самолет будет производиться в Британии с использованием комплектующих, поставляемых из Германии.

Всего на данный момент уже изготовлено 586 самолетов, каждый из которых стоит примерно 120 млн долларов. На вооружении Typhoon имеют Великобритания, Германия, Италия и Саудовская Аравия.

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