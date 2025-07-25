Греция пригрозила заблокировать доступ Турции к оборонному фонду ЕС

Греция предупредила Турцию, что может заблокировать доступ Турции к оборонному фонду Европейского Союза, если Анкара не гарантирует, что оружие не будет использоваться против Афин.

Турция, которая является членом НАТО, но не ЕС, технически имеет право на доступ к финансированию оборонной промышленности ЕС и совместных программ закупок в рамках инициативы блока "Безопасность для Европы" (SAFE) на сумму 150 млрд евро, что около 176 млрд долларов.

Однако премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна не позволит Турции участвовать в программе обороны, если она будет продолжать угрожать войной Греции и ставить под сомнение ее суверенитет в Эгейском море.

Стоит отметить, что Турция уже давно угрожает войной, если Греция в одностороннем порядке расширит свои территориальные воды в Эгейском море.

Мицотакис отметил, что все 27 членов ЕС должны согласиться, прежде чем Турция получит доступ к средствам SAFE.

Его комментарии прозвучали через несколько часов после того, как Германия заявила, что одобрила поставку истребителей Eurofighter в Турцию.

Мицотакис отметил, что хотя Греция может, если сочтет это необходимым, заблокировать доступ Турции к средствам SAFE, она не может фактически предотвратить заключение соглашения о поставках Eurofighter. Однако может установить условия.