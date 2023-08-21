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Греция присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины

Фото: премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Греция решила присоединиться к декларации "Большой семерки" насчет предоставления Украине гарантий безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общей пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Греция присоединилась к декларации G7 насчет гарантий безопасности для Украины. Будем продолжать эту работу на двустороннем уровне, чтобы сделать формат гарантий безопасности образцом и для других государств, которые нуждаются в действенных гарантиях безопасности. Мир точно станет стабильнее в результате такой общей работе в сфере безопасности", - подчеркнул президент. 

Декларация G7

Напомним, в ходе июльского саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе, страны "Большой семерки" решили подписать декларацию о гарантиях безопасности для Украины

Такая инициатива предусматривает долгосрочную поддержку нашей страны в сфере безопасности и экономики. К ней может присоединиться любая страна.

Среди присоединившихся к декларации - Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция и не только.

При этом Украина уже начала двусторонние переговоры с США и Британией по вопросу гарантий безопасности.

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