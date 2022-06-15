Греція надасть Україні до 30 бойових машин піхоти

Греція надасть Україні до 30 одиниць бойових машин піхоти - БМП-1.
Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ERT.
За його словами, поставки БМП відбудуться в рамках часткового переоснащення армійського парку сучасними машинами з Німеччини як умови допомоги Україні з боку Греції.
"Зараз ми обмінюємо невелику кількість - від 20 до 30 БМП-1 - на набагато більш сучасні машини німецького виробництва. Ми допомагаємо Україні і одночасно зміцнюємо наші Збройні сили більш новими бойовими машинами", - підкреслив Міцотакіс.
Нагадаємо, раніше глава Пентагону заявив, що Україна отримає все необхідне для оборони. У тому числі РСЗВ.
Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що Берлін має намір розширити свою військову допомогу Україні і поставити ЗСУ додаткові одиниці зброї, серед яких-сучасні системи ППО.