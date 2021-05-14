Греція відкриває кордони для туристів

Греція в п'ятницю, 14 травня, відкрила кордони , в тому числі для туристів. Вони не будуть зобов'язані проходити карантин.

Відомство обіцяє туристам безпечний відпочинок, всі введені півроку тому обмеження були скасовані. Також були зняті обмеження для громадян Греції на переміщення між регіонами, а також відкриті музеї.

У разі відновлення польотів для в'їзду до Греції з України треба або бути вакцинованим, або мати негативний тест на коронавірус, або мати антитіла до коронавірусу після одужання.