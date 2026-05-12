Греция возмутилась из-за морского дрона у своих берегов: в МИД Украины отреагировали

21:19 12.05.2026 Вт
2 мин
Опасная находка возле острова Лефкада возмутила Грецию. Почему там уверены, что дрон наш, и что говорят в Киеве?
aimg Мария Науменко
Фото: дрон Magura V3 (Виталий Носач РБК-Украина)

Глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил об угрозе судоходству из-за морского дрона у своих берегов, а Украина призвала не спешить с выводами.

По словам Дендиаса, морской дрон со взрывчаткой, который на прошлой неделе обнаружили возле острова Лефкада, якобы является украинского производства.

"Мы теперь уверены, что это украинский БПЛА", - заявил министр обороны Греции во время встречи глав оборонных ведомств ЕС в Брюсселе.

Он назвал инцидент "чрезвычайно серьезной проблемой" и подчеркнул, что присутствие такого дрона создает риски для безопасности судоходства в Средиземном море.

"Вы понимаете, что присутствие этого беспилотного надводного аппарата - дрона, морского дрона - влияет на свободу судоходства, а также на безопасность судоходства, - подчеркнул Дендиас. - Это чрезвычайно серьезная проблема".

В Греции предположили, что характеристики аппарата напоминают украинские морские дроны типа "Магура", которые Украина использует для ударов по российским кораблям в Черном море.

Реакция Украины

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не имеют никаких подтверждений относительно происхождения найденного дрона.

"У украинской стороны по состоянию на сейчас нет никакой информации о найденном в Греции дроне. Нет никаких свидетельств о его принадлежности к украинским операторам морских дронов", - отметил спикер МИД Георгий Тихий.

Он добавил, что Украина готова сотрудничать с греческой стороной для выяснения всех обстоятельств инцидента, если Афины обратятся с соответствующим запросом.

Напомним, 7 мая возле греческого острова Лефкада рыбак обнаружил морской дрон в прибрежной пещере и отбуксировал его в порт. Впоследствии аппарат перевезли на военно-морскую базу, а взрывчатку, которую он мог перевозить, уничтожили.

Представитель Министерства национальной обороны Греции заявил, что найденный беспилотник якобы идентифицировали как украинский морской дрон Magura V3.

