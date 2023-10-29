Греция может создать морской гуманитарный коридор для Газы - СМИ

Греческое правительство обсуждает создание гуманитарного коридора с непосредственно заинтересованными сторонами, а также европейскими партнерами и международными организациями.

По данным издания, о роли Кипра как базы для международного гуманитарного коридора для Газы заявил в Брюсселе после саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что Греция также будет играть свою роль в этом проекте.

Французский президент, неоднократно в последние дни говоривший о необходимости инициатив по предотвращению гуманитарного кризиса, сообщил, что готовится гуманитарная коалиция нескольких европейских стран, в частности Кипра, который будет служить авиабазой для этого "морского гуманитарного коридора".

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против террористов. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

Уже сегодня стало известно, что Израиль возобновил работу второго из трех водопроводов, по которым осуществляется водоснабжение Сектора Газы.

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