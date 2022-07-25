Греція хоче відмовитися від плану ЄС щодо скорочення споживання газу

Греція має намір відмовитися від плану Європейської комісії зі скорочення споживання природного газу на 15%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду Греції Янніса Іконома під час брифінг .

"Пропозиція комісії про горизонтальне скорочення (газу, - ред.) на 15% не може бути прийнята нашою країною, Греція буде домагатися звільнення від скорочення, і основою для порівняння повинен бути попередній рік, а не середній показник за п'ять років", - заявив він.

Відповідну вимогу Греція готується висунути на позачерговій раді міністрів енергетики країн ЄС, яка відбудеться цього вівторка.

Нагадаємо, що Єврокомісія запропонувала скоротити споживання газу на 15% в період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.

В Іспанії заявили, що не підтримають ініціативу щодо скорочення використання газу.

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