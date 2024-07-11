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Греция, Болгария и Румыния решили создать военный коридор

Фото: министр обороны Греции Никос Дендиас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Греция, Болгария и Румыния решили создать согласованный коридор военной мобильности.

Об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Вместе с моими болгарским и румынским коллегами Атанасом Запряновым и Ангелом Тылвэром соответственно подписали сегодня на полях саммита НАТО в Вашингтоне письмо о намерениях по созданию согласованного коридора военной мобильности (Harmonized Military Mobility Corridor)", - сообщил он.

По его словам, осень будет проведена трехсторонняя встреча в Александруполисе (Греция), чтобы обсудить реализацию намеченных действий.

По данным издания Kathimerini, военный коридор будет проходить через восточное крыло НАТО. 

План предусматривает объединение четырех портов и их соответствующих инфраструктур и сетей. Создаваемый коридор соединит Салоники и Александруполис с Варной в Болгарии и Констанцей в Румынии - четырьмя стратегически важными городами для НАТО из-за их близости к восточным границам НАТО.

Соглашение обеспечит возможность военным перемещаться с места на место в Европе и за ее пределами и беспрепятственно пересекать пограничные пункты в ходе выполнения своей миссии, что значительно сократит время и бюрократические процедуры, которые требуются в настоящее время.

Кроме того, в Румынии создается крупнейшая в Европе база НАТО площадью 30 квадратных километров с более чем 10 тысяч военнослужащих и гражданских лиц. На базу "Майкл Когалничану", расположенную на побережье Черного моря, вскоре будет переведена часть персонала и личного состава "Рамштайна", поскольку интересы коалиции все больше смещаются на восток в связи с российской угрозой.

Саммит НАТО

В итоговом документе саммита подчеркивается, что враждебные гибридные акты РФ, направленные против стран-членов Альянса, могут эскалировать до прямого вооруженного нападения, что подтолкнет Североатлантический альянс к задействованию 5-й статьи Вашингтонского договора.

Помимо этого НАТО считает Россию наиболее значимой и прямой угрозой безопасности Альянса.

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НАТОГрецияБолгарияРумыния