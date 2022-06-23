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Туристів не буде? У Росії побачили загрозу у відпочинку у Греції

Фото: Греція не є безпечною для громадян РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 23 червня директор Четвертого Європейського департаменту МЗС Росії Юрій Пилипсон повідомив, що Греція більше не є безпечною країною для відпочинку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними МЗС РФ, відомство нібито продовжує отримувати повідомлення про факти дискримінації та прояви агресії щодо росіян.

Як зазначили у МЗС, нібито у Греції не припиняється антиросійська риторика.

Як повідомлялося, раніше Чехія призупинила видачу віз та тимчасових видів на проживання росіянам та білорусам. Заборона діятиме як мінімум до кінця березня 2023 року.

Докладніше про те, які країни обмежили видачу віз росіянам, ускладнивши їм правила в'їзду - читайте в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

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Російська Федерація