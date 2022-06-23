Туристів не буде? У Росії побачили загрозу у відпочинку у Греції

У четвер, 23 червня директор Четвертого Європейського департаменту МЗС Росії Юрій Пилипсон повідомив, що Греція більше не є безпечною країною для відпочинку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Як зазначили у МЗС, нібито у Греції не припиняється антиросійська риторика.

За даними МЗС РФ, відомство нібито продовжує отримувати повідомлення про факти дискримінації та прояви агресії щодо росіян.

Як повідомлялося, раніше Чехія призупинила видачу віз та тимчасових видів на проживання росіянам та білорусам. Заборона діятиме як мінімум до кінця березня 2023 року.

Докладніше про те, які країни обмежили видачу віз росіянам, ускладнивши їм правила в'їзду - читайте в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

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