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У Греції вводять комендантську годину через сплеск коронавірусу

Афіни, Четвер 22 жовтня 2020 19:36
У Греції вводять комендантську годину через сплеск коронавірусу
Фото: Кіріакос Міцотакіс (facebook.com neadhmokratia)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у четвер, 22 жовтня, оголосив про введення нових карантинних обмежень в країні. Сьогодні в Греції зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19.

Про це грецький прем'єр оголосив у своєму відеозверненні.

Починаючи з 6-ї години ранку суботи, 24 жовтня, в країні буде обов'язковим носіння масок навіть на вулиці.

Крім того, у регіонах з найбільш складною епідемічною ситуацією вводять комендантську годину. Комендантська година буде діяти з 00:30 до 5:00.

За минулу добу в Греції зафіксували 882 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим показником від початку пандемії. Саме цей сплеск захворюваності став причиною для посилення обмежень.

Нагадаємо, на Кіпрі ввели комендантську годину через стрімке поширення коронавірусу. Комендантська година буде діяти з 23 жовтня до 9 листопада.

Також РБК-Україна писало про введення комендантської години у регіонах Італії.

До цього комендантську годину ввели у Словенії. В країні також заборонили пересування між регіонами.

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