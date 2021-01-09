У Греції продовжили локдаун ще на тиждень

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Уряд Греції прийняв рішення продовжити чинний в країні локдаун ще на тиждень. Країна буде жити в жорстких обмеженнях до 18 січня.

Про це заявив заступник міністра з питань цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас, передає Ekathimerini.

За його словами, з 11 січня буде трохи ослаблені обмеження, а саме буде дозволена робота дитячих садків, ясел і початкових шкіл.

У той же час роздрібні магазини і перукарні залишаються закритими.

"Ми підемо так, як рухається інша Європа, ми будемо робити крок за кроком на основі рекомендацій експертів", - сказав Хардаліас.

Зазначимо, що з 7 листопада у Греції був введений тритижневий локдаун. Однак уряд країни вже неодноразово його продовжувало, оскільки число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася.

Нагадаємо, раніше уряд Греції заборонив в різдвяний сезон традиційне колядування через коронавірус.

Крім того, масова вакцинація населення від коронавірусу в Греції може початися в лютому. Очікується, що програма вакцинації повинна бути завершена до літа.