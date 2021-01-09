ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Греції продовжили локдаун ще на тиждень

Афіни, Субота 09 січня 2021 12:55
У Греції продовжили локдаун ще на тиждень
Фото: Греція (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Греції прийняв рішення продовжити чинний в країні локдаун ще на тиждень. Країна буде жити в жорстких обмеженнях до 18 січня.

Про це заявив заступник міністра з питань цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас, передає Ekathimerini.

За його словами, з 11 січня буде трохи ослаблені обмеження, а саме буде дозволена робота дитячих садків, ясел і початкових шкіл.

У той же час роздрібні магазини і перукарні залишаються закритими.

"Ми підемо так, як рухається інша Європа, ми будемо робити крок за кроком на основі рекомендацій експертів", - сказав Хардаліас.

Зазначимо, що з 7 листопада у Греції був введений тритижневий локдаун. Однак уряд країни вже неодноразово його продовжувало, оскільки число нових і важких випадків та смертей від коронавірусу в Греції недостатньо знизилася.

Нагадаємо, раніше уряд Греції заборонив в різдвяний сезон традиційне колядування через коронавірус.

Крім того, масова вакцинація населення від коронавірусу в Греції може початися в лютому. Очікується, що програма вакцинації повинна бути завершена до літа.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ГреціяКарантинКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся