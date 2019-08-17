У Львівській області розбився військовий вертоліт Мі-2

Фото: військовий вертоліт Мі-2 (khovk.org)

В результаті аварії ніхто не постраждав

У Бродах (Львівська область) під час навчань сталася аварія військового вертольоту Мі-2, на борту якого перебували 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZAXID.NET.

Як повідомила речниця територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Зоряна Тивін, інцидент стався близько 15:33 у п'ятницю, 16 серпня, при зльоті вертольоту під час навчань, які відбували на території військової частини А2595. Вертоліт впав з висоти 3-4 метри на правий бік.

Зазначається, що на борту вертольоту знаходилися 2 людини. В результаті падіння ніхто не постраждав. На місці події працюють слідчі Державного бюро розслідувань та військові прокурори. Причини та обставини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу північно-східних берегів Фіджі розбився медичний вертоліт Robinson, на борту якого перебували 3 людини. Вертоліт втратив зв'язок з диспетчером під час евакуації пацієнтів в лікарню міста Ламбаса. На борту перебувала малолітня дитина.

Також РБК-Україна писало, що у Сербії 18 липня розбився військовий вертолітAеrospatiale Gazelle Хо-42. Вертоліт виконував тренувальний політ і відпрацьовував приземлення. На борту вертольота знаходилися два члени екіпажу. Вони не отримали серйозних травм.