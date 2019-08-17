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ДБР відкрило провадження через падіння військового вертольоту Мі-2

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 18:33
ДБР відкрило провадження через падіння військового вертольоту Мі-2
Фото: місце катастрофи (facebook.com/dbr.gov.ua)

Наразі проводяться першочергові слідчі дії

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР) здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом падіння військового вертольоту Мі-2 в місті Броди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, відкрито кримінальне провадження за ст. 416 Кримінального кодексу України - порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки.

Наразі слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, спільно з групою прокурорів військової прокуратури Тернопільського гарнізону проводять першочергові слідчі дії на місці події.

Причини аварії з’ясовуються.

Фото: місце катастрофи (facebook.com/dbr.gov.ua)

Нагадаємо, у Бродах (Львівська область) під час навчань сталася аварія військового вертольоту Мі-2, на борту якого перебували 2 людини. Вертоліт впав з висоти 3-4 метри на правий бік. В результаті падіння ніхто не постраждав.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що поблизу північно-східних берегів Фіджі розбився медичний вертоліт Robinson, на борту якого перебували 3 людини. Вертоліт втратив зв'язок з диспетчером під час евакуації пацієнтів в лікарню міста Ламбаса. На борту перебувала малолітня дитина.

Крім того, у Сербії 18 липня розбився військовий вертолітAеrospatiale Gazelle Хо-42. Вертоліт виконував тренувальний політ і відпрацьовував приземлення. На борту вертольота знаходилися два члени екіпажу. Вони не отримали серйозних травм.

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