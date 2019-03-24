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У Колумбії стався потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події    24.03.2019 - 05:57
У Колумбії стався потужний землетрус
Фото: землетрус (twitter.com VOP_Int)

У Колумбії стався землетрус магнітудою 6,1

На заході Колумбії ввечері стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США.

Так, землетрус зафіксували в 19:21 з часу UTC. Його епіцентр знаходився за 130 кілометрів на північний схід від міста Калі, де залягав на глибині 113,3 кілометра.

Як зазначається, інформації про жертви та руйнування не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Геологічної служби США, землетрус силою 7,1 бала стався в південній частині Перу.

Раніше в Греції в 31 кілометрі на північний захід від міста Трікала на глибині 1,8 кілометра стався 5-бальний землетрус.

Нагадаємо, 24 серпня в Перу стався землетрус магнітудою 7,1 бал. Користувачі соцмереж повідомляли, що поштовхи відчувалися по всій території країни, а також на півночі Чилі.

Крім того, в Індонезії стався землетрус на острові Ломбок. За останніми даними, кількість загиблих в результаті землетрусу зросла до 347 осіб. Місцева влада впевнена, що число жертв буде рости в міру того, як рятувальники та техніка будуть розбирати завали.

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Новини України землетрусКолумбия
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